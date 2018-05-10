Urfaspor,Gümüşhane'yi Elinden Kaçırdı!

Maçtan önemli anlar

Şanlıurfaspor, Play-Off çeyrek final ilk maçında sahasında konuk ettiği Gümüşhanespor ile 2-2 berabere kaldı.Sarı-Yeşilli ekibin gollerini 42’de Artun ve 89’da Mehmet Albayrak kaydederken, rakibin gollerini ise 66’da Oktay Delibalta ve 88’de Furkan attı.Bu arada rövanş maçı ise 14 Mayıs Pazartesi günü Gümüşhane’de oynanacak.42’nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Artun'un vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.66’ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Furkan'ın ortasına yükselen Oktay, takımına beraberlik golünü kaydetti: 1-1.88’inci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Furkan'ın şutunda top ağlarla buluştu: 1-2.89’uncu dakikada ceza sahası içerisine İzzet’in gönderdiği topa kafa vuran Mehmet Albayrak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.STAT: 11 NisanHAKEMLER: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Utku TunavelioğluŞANLIURFASPOR: Ömer, Şaban, Artun (Dk. 78 İsmail), Hüseyin, Mehmet Taşçı, Sercan, Feridun (Dk. 70 Fahri ), Fevzi (Dk. 70 Mehmet Albayrak ), Muhammed, İzzet, BahadırGÜMÜŞHANESPOR: Hasan, Recep (Dk. 63 Oktay), Salih, Fırat, Ziya, Musa, Serhat, Benjamin, Muharrem, Melih (Dk. 90 Yiğitcan), Berk (Dk.45 Furkan )GOLLER: Dk. 42 Artun, Dk. 89 Mehmet Albayrak (Şanlıurfaspor) - Dk. 66 Oktay, Dk. 88 Furkan (Gümüşhanespor)SARI KART: Fevzi, Fahri, Şaban (Şanlıurfaspor) - Muharrem (Gümüşhanespor)