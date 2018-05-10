Aziz Yıldırım Şanlıurfa'da!

YILDIRIM ÇEŞİTLİ ZİYARETLER İÇİN URFA'YA GELDİ

YILDIRIM'DAN,VALİ ERİN'E 63 NUMARALI FENER FORMASI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı makamında ağırladı.Bugün saat 20.30’da Diyarbakır stadında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi Fenerbahçe ve TM Akhisarspor son hazırlıklarını tamamlarken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım memleketi Diyarbakır’a gitmeden önce, çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Şanlıurfa’ya geldi.İlk olarak Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret eden Başkan Yıldırım, Vali Erin’e 63 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Başkan Yıldırım’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, 3 Haziran’da yapılacak kongre için başarılar diledi.Vali Erin’in, ziyaret anısına bir tablo ettiği Aziz Yıldırım, ziyaretlerine devam etmek üzere Valilikten ayrıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mart 2018’de katıldığı Diyarbakır mitinginde, Türkiye Kupası final maçının Diyarbakır’da oynanacağı müjdesini vermişti.