Kongre Başladı,32 Proje Finalde!

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

32 PROJE FİNALDE

2012 YILINDAN BERİ ORGANİZE EDİLİYOR

GAP İdaresi Başkanlığı ve Harran Üniversitesi işbirliğinde ‘‘GAP-YENEV 2018 -Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi’ GAP Tarımsal Eğitim Merkezinde başladı. Kongre ile eş zamanlı olarak “2.Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi ve Kolay Çözümler Proje Yarışması” gerçekleştiriliyor.Kongre açılış törenine, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akın, Rektör Vekili Prof. Dr. Bürhan Akpunar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı SadrettinKarahocagil, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları başkanları ve temsilcileri, kalkınma ajansları temsilcileri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, öğrenciler katıldı.Şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, GAP-YENEV Merkez Müdürü ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Azmi Aktacir, GAP- Yenilenebilir Enerji (YE) Kullanımı ve Enerji Verimliliği Araştırma Geliştirme Merkezi Kurucu Müdürü ve Kongre Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Yeşilata, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı SadrettinKarahocagil, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler. Daha sonra 2.Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi ve Kolay Çözümler Proje Yarışması Ödül Töreni’ne geçildi.2.Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi ve Kolay Çözümler Proje Yarışması kapsamında ise, GAP illerindeki Liselerden gelen 32 proje finale kaldı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği alanlarında Adıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincilik ve üçüncülük, Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi ikincilik derecelerine hak kazanırken, sürdürülebilir çevre alanında Şanlıurfa Özel Saraç İlgi Fen Lisesi birinci, Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi ikincilik ve üçüncülük derecelerine hak kazandı.Dereceye giren ekipler yurtdışı ve yurtiçi teknik ziyaretlerle ödüllendirilecek.2012 yılından bu yana yürütülen “ GAP Bölgesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi ” kapsamında GAP İdaresi Başkanlığı ve Harran Üniversitesi-GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP-YENEV) iş birliği ile organize edilen, GAP Bölgesinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, işletme ve sanayi tesislerinin teknik ve kurumsal kapasitelerini arttırmak, söz konusu alanlardaki faaliyetleri bölge illerinde koordinasyon içinde yürütmek, yaygınlaştırmak, yansımalarını izlemek, akademisyen, kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmek, GAP Bölgesi’nde enerji verimliliğine yönelik yürütülen çalışmaların sağlıklı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak bölge ölçeğinde sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak, amaçlarına hizmet edecek olan ‘‘GAP-YENEV 2018 -Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi’ üç gün boyunca devam edecek. Kongre kapsamında; yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği temelinde, çevre, tarım, gıda ve bilişim gibi birçok alanda 155 adet akademik bildiriler sunulacak.