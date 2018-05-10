Urfa'da,Suriyeliler İçin Neler Yapılabilir?

SURİYELİ SORUNUNA NASIL YAKLAŞMALIYIZ?

SURİYELİLER NASIL TOPLUMA KAZANDIRILIR

SURİYELİLER EKONOMİYE HAREKETLİLİK KATACAKTIR

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde, "Türkiye’deki Suriyelilerin Sosyal ve Ekonomik Entegrasyonu” konulu panel düzenlendi.Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi Salonunda düzenlenen panele, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan, Rektör Yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hasan Akan, ‘’Türkiye, Suriye’den gelen kardeşlerine kucağını açarak ahlaki ve vicdani bir duruş ortaya koymuş ve insanlığın ölmediğini tüm dünyaya göstermiştir. Ülke olarak geçmişte de göçmenleri kabul etmiş ve iyi bir ev sahipliği yaparak bu tarz hadiselerin üstesinden alnımızın akıyla çıkmışızdır. Bugün tüm dünya, tarihin en ciddi göç ve mülteci krizine şahitlik etmektedir. Gelinen bu noktada sorunun detaylarında boğulmak yerine, ne yapılmalı sorusuna çözüm aramak en doğru yaklaşım olacaktır’ sözleriyle Suriyelilerin Türk toplum ve ekonomik yapısına uyumunun önemini ifade etti.Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necmettin Elmastaş’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Saniye Dedeoğlu, uluslararası göçün, küreselleşmenin en bariz sonuçlarından birisi olduğunu söyledi. Suriyelilerin topluma entegrasyonu için ekonomik, siyasal, sosyolojik ve psikolojik alanların birbirini destekleyecek şekilde planlanması gerektiğini belirten Dedeoğlu, “Türkiye’nin entegrasyon politikası iki aşamalı olup, ana damarlardan birini eğitim oluşturmaktadır. Bu kapsamda üç temel hedeften söz etmek mümkündür; ilki sosyal entegrasyonun önündeki dil bariyerinin kaldırılması, ikincisi gençlerin eğitimde devamlılığının sağlanması ve sonuncusu yetişkinlere sunulan mesleki eğitim kursları ile mültecilere meziyet kazandırılmasıdır” diye konuştu.Entegrasyonun en kritik aşamalarından birinin toplumun buna hazırlanması olduğunu belirten Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sedat Benek, “Bu amaçla, Türkiye toplumu önümüzdeki dönemde atılacak adımlara hazırlanmalı. Suriyelilerin topluma başarılı bir şekilde entegrasyonlarını gerçekleştirebilmek için uzun dönemde Türk vatandaşlığına geçmeye imkân sağlayabilecek yollar değerlendirilmeli ve bu çalışmalar hızlandırılmalıdır. Türk Devleti, hem içerde hem de dışarıda yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen mülteci politikasını oldukça kararlı bir şekilde yürütmeye çalışmaktadır. Süreç başarılı bir şekilde götürüldüğü takdirde, hem mağdur durumda olan Suriyeliler için bu göç bir avantaja dönüşecek, hem de ev sahibi ülke olarak Türkiye, bu dinamik ve genç yeni nüfusundan istifade ederek ülkede sosyal ve ekonomik hareketlilik sağlamış olacaktır” dedi.Panel toplum fotoğraf çekimi ve plaket takdim töreniyle sona erdi.