ASPİM, Engelliler Gününü Kutladı

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Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi bağlı Engelliler Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen program, engellilerin yapmış oldukları el sergisinin açılışı ile başladı. Programa büyükşehir belediye başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür vekili Mürsel Keçeli, Büyükşehir belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar, engelli dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Programın açılış konuşmasını ASP İl Müdür Vekili Mürsel Keçeli Yaptı. Keçeli, “İçinde bulunduğumuz hafta bazılarımız için hatırladığını anlama bazılarımız içinde şükretmenin hazzına vardığı zaman amacımız her iki duygunun bir arada yaşandığı bir toplum oluşturmak, engelli kardeşlerimiz bizde varız dediğiniz müddetçe mücadelenizi bırakmadığınız sürece biz her daim yanındayız. Engellilere ve ailelerine devletin tanıdığı hak ve imkanları en hızlı şekilde ulaştırma için elimizden geleni yaparak toplumsal hayata katılımın önünde engeller bulunan tüm vatandaşlarımızın yaşama tutunma gücünü arttırabilmek ve onları hatırlamak en mühim ve en acil görevlerimizdendir.Bu önemli günlerin anılması yılın bir günü ve bir haftası için değil, bu konuyu toplumun gündemine taşıyarak, yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın muhasebesini yapıp, varsa sorunların giderilmesine katkıda bulunmak için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.'Engel diye bir şey yoktur' diyen Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri Abdulkadir Acar ,Büyükşehir Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir Şanlıurfa için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.Daha sonra program engelli öğrenciler tarafından hazırlanan etkinliklerle devam etti.