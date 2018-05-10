3 KEZ AK PARTİ’DEN ADAY ADAYI OLDU

GEÇEN CUMA BAŞVURUDA BULUNDU

İNSTAGRAM HESABINDAN TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ

24 Haziran genel seçimleri için AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "İşi bilen usta mı, işi bilmeyen çırak mı?" diye sordu.AK Parti'den 3 kez milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, dördüncü kez şansını deneyecek. Daha önce Şanlıurfa’dan AK Parti milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sefer İzmir’den aday adayı olmaya karar verdi.Tatlıses’in aday adaylığı başvurusunu avukatı İzmir İl Başkanlığı´na geçtiğimiz günlerde yaptı.Daha önce de AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getiren İbrahim Tatlıses Instagram hesanından seçime dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tatlıses, takipçilerine şöyle seslendi: