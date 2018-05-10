HDP,Urfa Aday Adayları Belli Oldu!

45 aday adayının vekillik için müracaat ettiği HDP Şanlıurfa Il Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liste;
1. ÖZGÜR CAN ALTINGÜL
2. MEHMET GÜZELER
3. SEYDİ TURGUT
4. MEHMET AKBAŞ
5. YUSUF YETİM
6. VEDAT GÜNGEN
7. HİKMET EVİN
8. MAHMUT ÖCEK
9. MÜSLÜM ACAR
10. MEHMET ALİ OBA
11. SİNAN ÇINAR
12. İSMAİL KARADAĞLI
13. FATİME ÜZÜL LEVENT
14. MENDUH ASLAN
15. MEHMET ŞERİF BEHDAŞ
16. HALİL SARIKAYA
17. ZEKERİYA KARAYILAN
18. MENDUH KIZGİT
19. MUHİTTİN KAYA
20. ORHAN ÖZKAN
21. ALİYE KIZILDAMAR
22. SERDAR AL
23. SEVDA ÇELİK ÖZBİNGÖL
24. MERAL BALTER
25. BEKİR BENEK
26. ELİF ROJDA TALAR
27. MEHMET ŞÜKRÜ TURGUT
28. ROZA YAZMACI
29. MURAT GÜNDÜZ
30. MUSTAFA ERASLAN
31. SEFER BÜYÜKERTAŞ
32. BİŞAR TÜYSÜZ
33. İSMAİL TELLİ
34. HALİL ÇAY
35. SERDAR YAHLİOĞLU
36. SONGÜL ARPA
37. AHMET ATEŞ
38. HALİT ACAR
39. EYLEM SALAR
40. CELALETTİN ERKMEN
41. RASİM ÇAKMAK
42. SEYİT AHMET GÜNDÜZALP
43. SAMİ ÖZDEMİR
44. YASEMİN KILIÇ
45. ALİ MURAT TÜYSÜZ
Yorum Yap