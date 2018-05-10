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Bu haber 10 Mayıs 2018 18:16:03 Tarihinde eklenmiştir.

Dicle Elektrik'ten Güzel Haber...

En tehlikeli iş kolları arasında gösterilen elektrik dağıtım sektöründeki Dicle Elektrik görev bölgesinde iş ve işçi güvenliği ve sağlığı üzerine yapılan düzenli eğitimler, bilgilendirmeler ve denetimler sonucunda 2014’te yüzde 8,3 olan iş kazaları 2017’de yüzde 6,4’e düştü. Bu oranın oluşmasında işçilerin darp edildiği bazı vakalar da rol oynadı.

Dicle Elektrik'ten Güzel Haber...

En tehlikeli iş kolları arasında gösterilen elektrik dağıtım sektöründeki Dicle Elektrik görev bölgesinde iş ve işçi güvenliği ve sağlığı üzerine yapılan düzenli eğitimler, bilgilendirmeler ve denetimler sonucunda 2014’te yüzde 8,3 olan iş kazaları 2017’de yüzde 6,4’e düştü. Bu oranın oluşmasında işçilerin darp edildiği bazı vakalar da rol oynadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesinin yanında iş kazalarının önlenebilmesi için 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihlerini "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" olarak kutluyor. Bu nedenle Dicle Elektrik İSG verilerini açıkladı. İdari İşler Müdürü Haydar Özmen, 2013 ortalarında gerçekleşen özelleştirme sonrasında iş sağlığı ve güvenliği konusuna büyük önem verildiğini belirtti. Özelleştirmenin ardından şirket genelindeki iş kazalarının oranının yüzde 8,3 olduğunu ifade eden Özmen, yapılan eğitimler ve çalışmalar sonunda 2017’de bu oranın yüzde 6.4’e düştüğünü ifade ederken, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hedefimiz iş kazalarını dünyanın kabul ettiği seviyelere çekmektir. Malum en tehlikeli iş kollarından birinde hizmet veriyoruz. Toplam 5 bin 200 çalışanımız var. Birinci önceliğimiz çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmeleri. Uzmanlar tarafından periyodik olarak bu eğitimler veriliyor. Gerekli olan araç, gereç ve ekipmanları doğru kullanmaları için işçilerimize uyarılar yapıyor, bununla yetinmeyerek gece-gündüz demeden çalışanlarımızı sahada denetliyoruz. Son dönemde ölümlü iş kazalarında yüzde 75’lere varan düşüş yaşanırken, darp ve trafik kazası kaynaklı iş kazaları halen görülebilmektedir. Gerekli önlemleri almak açısından eğitimler ve denetimlere ek olarak WhatsApp İSG İhbar Hattı dahil bir çok yeni tedbir aldık, almaya da devam ediyoruz."

Özmen İSG Kültürünü Hakkında Bilgi Verdi


Özmen, İSG konusunda yapmakta oldukları çalışmalar ve aldıkları tedbirleri ise şöyle anlattı:

"İSG  uzmanlarımız özellikle içerisinde bulunduğumuz 2018’de haftanın her gününün yanı sıra  hafta sonlarında denetim yapmaktadır. Denetimlerimiz ayda en az 2 hafta gece vardiyaları şeklinde devam etmektedir. Haftalık denetim süremiz 60 saati bulmaktadır. Bazen gecenin 02.00’sinde Kulp veya Beşiri kırsalında arızaya giden bir AOB ekibini dahi denetleyebiliyoruz. Yapılan bu sıkı denetimler sonunda olumlu davranış gösteren ekip çalışanlarımızı ise teşvik edici olması açısından ödüllendiriyoruz. Tek gayemiz, iş kazalarının, dolayısıyla da yaralanmalar ve yaşam kayıplarının önlenmesidir. İş kazalarının önlenmesi ve çalışanlarımızda İSG kültürü oluşması için her türlü fedakârlığı gösteren uzmanlarımızın iş kazalarının düşmesinde rolü çok büyüktür."

İşe Başlamadan Toolbox Eğitimi


Bölgede 6 il ve 49 ilçenin yer aldığı 61.198 km² alanda hizmet verdiklerini de kaydeden İdari İşler Müdürü Haydar Özmen, saha elemanlarının teknik bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla, Diyarbakır Kampüs alanında teknik eğitim sahası oluşturulduğunu açıkladı. Tüm saha çalışanlarının bir gün teorik, 2 gün uygulamalı olmak üzere yılda en az 3 gün burada eğitim alacağını da belirten Özmen bölgede 21 İSG uzmanı , 8 işyeri hekimi ve 6  sağlık personeli ile hizmet verdiklerini belirtti ve ‘"İSG uzmanlarımız tüm illerde periyodik olarak  çalışanlarımıza mesai başlangıcında Toolbox eğitimi veriyorlar." dedi.
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