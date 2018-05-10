Seçimin Pusulası'nda AK Parti Milletvekili Aday adayı Günak konuşuldu

Seçim çalışmaları kapsamında parti teşkilatlarını ziyaret eden ve vatandaşlarla buluşmayı sürdüren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı Mehmet Günak'ın, tanıtım faaliyetlerini başarılı bulduklarını dile getiren yorumcular, "Mehmet Günak, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatlarda görev alan bir isim. Viranşehir'de sevilen ve kitlesi olan bir aday adayı olarak öne çıksa da Şanlıurfa'nın genelini kucaklayan bir seçim çalışması yürütüyor. Viranşehir'de AK Parti'nin rakibi olarak HDP var. Günak AK Parti'nin Viranşehir'de HDP'ye kaptırdığı oyları geri alabilecek bir isim" sözleriyle Günak'ın aday adaylığını ve seçim çalışmalarını değerlendirdi.
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