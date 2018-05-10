Seçimin Pusulası'nda AK Parti Milletvekili Aday adayı Günak konuşuldu

Günak, başarılı bir tanıtım faaliyeti yürütüyor24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri kapsamında, AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı olan İşadamı Mehmet Günak, Edessa TV'de yayınlanan Seçimin Pusulası programında, yorumculardan olumlu değerlendirmeler aldıSeçim çalışmaları kapsamında parti teşkilatlarını ziyaret eden ve vatandaşlarla buluşmayı sürdüren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı Mehmet Günak'ın, tanıtım faaliyetlerini başarılı bulduklarını dile getiren yorumcular, "Mehmet Günak, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatlarda görev alan bir isim. Viranşehir'de sevilen ve kitlesi olan bir aday adayı olarak öne çıksa da Şanlıurfa'nın genelini kucaklayan bir seçim çalışması yürütüyor. Viranşehir'de AK Parti'nin rakibi olarak HDP var. Günak AK Parti'nin Viranşehir'de HDP'ye kaptırdığı oyları geri alabilecek bir isim" sözleriyle Günak'ın aday adaylığını ve seçim çalışmalarını değerlendirdi.