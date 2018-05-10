Muharrem İnce Asansör Krizine Cevap Verdi, Size Ne?..

PARTİNİN NEDEN İKTİDAR OLAMADIĞI BELLİ

ONLAR BENİM AKRABALARIM

Ensonhaber

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'nde asansör sorunu yaşadı.Asansöre partililerle birlikte giren Muharrem İnce, asansör ağırlık limitini aşınca yukarı çıkamadı."Birinin inmesi lazım" uyarısı üzerine kimsenin tepki vermediğini gören İnce, "Ben ineyim ya ben ineyim" diyerek asansörden indi, ardından "Partinin niye iktidar olamadığı çok belli. Bu kafayla iktidar olmaz. Böyle bir şey olur mu ya?" sözleriyle tepki gösterdi.İnce'nin tepkisinin ardından partililer asansörden inerek İnce'ye yer verdi.CHP Genel Merkezi’nde yaşanan asansör krizi ile ilgili Muharrem İnce yaptığı açıklamada, “Kendi arkadaşlarıma fırça attım size ne? Onlar enim akrabalarım, partililerim. Kendi yoğurdum ekşi diyebilirim.” dedi.