Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 10 Mayıs 2018 00:49:57 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da,Suriyeliler İçin Kuveyt Destekli Okul Açıldı!

Törende bir konuşma yapan Vali Erin, kısa süre önce Necat ve Said Derneklerinden Şanlıurfa’ya gelen yöneticilerle, ilimizde bulunan Suriyeli çocukların eğitimi konusunda istişarelerde bulunduklarını hatırlatarak, “Çok kısa bir süre içerisinde bugün 16 derslikli, Suriyeli ve Türk çocukların eğitim alacağı bu okulu buraya inşa etmiş bulundular. Her iki derneğimize, dernek başkanları şahsında hayırsever Kuveytli ve Suriyeli kardeşlerimiz ile bunu kolaylaştıran Kuveyt Emirine teşekkür ediyorum” dedi.

Urfa'da,Suriyeliler İçin Kuveyt Destekli Okul Açıldı!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveytli hayır dernekleri tarafından Haliliye ilçesinde yaptırılarak eğitim-öğretime kazandırılan okulun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin Şanlıurfa’ya 20 okul yapma sözü verdiğini ancak henüz bir tanesinin bile temelinin atılmadığını belirterek, Kuveyt Necat ve Said Yardım Derneklerinin 25 okul yapma kararı olduğunu ve ilk okul binasının bugün açılışının yapıldığını söyledi.

Törende bir konuşma yapan Vali Erin, kısa süre önce Necat ve Said Derneklerinden Şanlıurfa’ya gelen yöneticilerle, ilimizde bulunan Suriyeli çocukların eğitimi konusunda istişarelerde bulunduklarını hatırlatarak, “Çok kısa bir süre içerisinde bugün 16 derslikli, Suriyeli ve Türk çocukların eğitim alacağı bu okulu buraya inşa etmiş bulundular. Her iki derneğimize, dernek başkanları şahsında hayırsever Kuveytli ve Suriyeli kardeşlerimiz ile bunu kolaylaştıran Kuveyt Emirine teşekkür ediyorum” dedi.

İSLAM ÜLKELERİ ZOR BİR SÜREÇ YAŞIYOR

Konuşmasında, İslam ülkelerinin zor bir süreç yaşadığını dile getiren Vali Erin, “Ümmet olarak zor ve badireli bir dönemi yaşıyoruz. Müslüman ülkelerin tamamındaki kargaşa, savaş ve ölümler bizleri derinden sarsıyor ve üzüyor. Bundan çıkış yollarını hep birlikte arıyor, araştırıyor ve oturup düşünüyoruz. Çözümün ve çarenin birlik beraberlikten, ümmetin ittifak etmesinden, beraber hareket etmesinden, gelen saldırılara karşı ümmet bilinci ile karşı koymaktan geçtiğini Cenab-ı Allah söylüyor. Birlik olun, beraber olun, Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Gücünüz gider ve bugün olduğu gibi emperyalizmin oyuncağı haline gelirsiniz. Allah’ın vaadi ve sözü haktır. Bundan dersler çıkarmamız lazım. Hepimiz takip ediyoruz, daha iki gün önce Fransa’nın bir önceki Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bir çok ileri gelen devlet adamının imza attığı bir deklarasyon var. Bunlar, had ve hudutlarını aşarak, Cenab-ı Allah’ın kıyamete kadar bir harfine bile dokunulamayacak o kutsal kitabımızdaki bazı ayetlerin Yahudiler ve Siyonistlere karşı insanları kışkırttığı gerekçesiyle çıkartılması gerektiği hadsizliğinde bulunuyorlar. Bunun kendiliğinden ortaya çıkan bir durum olmadığını bilmemiz lazım. Bunun başında, bugünkü İslam ülkelerinin tamamını kasıp kavuran fitnenin başı Siyonistlerin ve Amerikan derin devleti ile doğrudan ilişkili olduğunu biliyoruz” dedi.

İSRAİL FİLİSTİN’DE KATLİAM YAPIYOR

 İsrail’in Filistin’de Müslüman halka yaptığı saldırı ve katliamlara işaret eden Vali Erin, “Bugün Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu ilan ediyorlar. Suriye’de yedi yıldır yaşananlar, daha önce Irak’ta ve Kuveyt’te yaşananların tamamı bu fitne ve zulmün bir parçasıdır” diye konuştu. Suriye’deki savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen Suriyelilerden 550 bin kişinin Şanlıurfa’da yaşadığını hatırlatan Vali Erin, sadece devletin değil, Şanlıurfalı vatandaşların da muhacir durumdaki Suriyeli kardeşlerini bağırlarına bastığını, evlerini, işleri, ekmeklerini paylaştıklarını kaydederek, şunları söyledi: “Sadece Şanlıurfa’da değil, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinde bu kardeşlerimize kucak açmaya, dertlerine derman olmaya ve kardeşlik hukukunun gereklerini sergilemeye devam edeceğiz. Bunun için, devlet olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, elimizdeki tüm imkânları seferber etmeye devam edeceğiz.” Suriyeli mülteciler konusunda çok konuşan ve hiçbir şey yapmayan bir batılı zihniyet olduğunu kaydeden Vali Erin, “50-100 Suriyeli ülkelerine gitmek istediğinde kıyametler koparım, insanları ayağa kaldıran bir batılı zihniyet var. Suriyeli kardeşlerimizi, diğer mazlum insanlarla birlikte Türkiye’de misafir etmekten büyük bir şeref duyuyoruz ve bu şerefi taşımaya inşallah devam edeceğiz. Bunun için de hiç kimsenin parasına ve desteğine ihtiyacımız olmadığını da ifade ediyoruz. Müslüman kardeşlerimizin, Müslüman devletlerinin, Said ve Necat Dernekleri gibi hayır kuruluşlarının elbette ki yardım ve desteği bu yolda bizleri teşvik eden, Türk milletinin ortaya koyduğu misafirperverliği güçlendiren çok anlamlı ve önemli desteklerdir. İslam ümmeti olarak biz bize yeteriz. Müslüman olmayana el avuç açmadık, açmayacağız. Onların önünde diz çökmeyeceğiz. Kaderimizi tayin etmelerine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü onların plan ve programlarında birlik ve beraberlik içinde bir ümmet yok. Tek parça, birlik ve beraberlik içinde bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti yok. Onların niyet ve planlarında, sürekli kaos içinde birbiriyle didişen, kavga eden ve savaşan Müslüman ülkeler var. Bunlara müsaade etmemek için, birliğimizi, beraberliğimizi, Müslümanca kardeşliğimizi daha güçlü şekilde tesis etmek zorundayız. Özellikle Kuveyt ve Katar’ın bu anlamda ortaya koyduğu duyarlılık, kardeşlik, yardımlaşma ve işbirliğini bir kez daha takdir etmek istiyorum. Bu birliktelik ve beraberliğin güçlenerek devamını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu. Açılışı yapılan okulun, İslam ülkeleri arasındaki yardımlaşma ve dayanışmanın bir nişanesi olduğunu dile getiren Vali Erin, “Bu okulda eğitim alacak Suriyeli ve Türk öğrencilerin, Türkiye’nin ve ümmetin güçlenmesine, büyümesine, izzet, şeref ve onur içerisinde dimdik ve ayakta durmasına katkı vereceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum” diyerek, bu hayırlı hizmete katkı sunan herkese teşekkür etti.
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfa'da,Suriyeliler İçin Kuveyt Destekli Okul Açıldı!
Urfa'da,Suriyeliler İçin Kuveyt Destekli Okul Açıldı!
Törende bir konuşma yapan Vali Erin, kısa süre önce Necat ve Said Derneklerinden Şanlıurfa’ya gelen yöneticilerle, ilimizde bulunan Suriyeli çocukların eğitimi konusunda istişarelerde bulunduklarını hatırlatarak, “Çok kısa bir süre içerisinde bugün 16 derslikli, Suriyeli ve Türk çocukların eğitim alacağı bu okulu buraya inşa etmiş bulundular. Her iki derneğimize, dernek başkanları şahsında hayırsever Kuveytli ve Suriyeli kardeşlerimiz ile bunu kolaylaştıran Kuveyt Emirine teşekkür ediyorum” dedi.
CHP,Urfa Aday Adayları Belli Oldu!
CHP,Urfa Aday Adayları Belli Oldu!
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Şanlıurfa Milletvekili aday adayları açıklandı.
Yeni Başkanlarla İlk Toplantı!
Yeni Başkanlarla İlk Toplantı!
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) 2018-2022 dönemi ilk meclis toplantısı olan Mayıs Ayı olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.
Doğuştan Yetenekli,Suriyeli Ressam Simar Daş!
Doğuştan Yetenekli,Suriyeli Ressam Simar Daş!
Ceylanpınarlı küçük ressam Simar Daş, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı makamında ziyaret etti. Küçük ressam Daş, Başkan Atilla'ya çizdiği kara kalem portresini hediye etti.
AB,Urfa Sözünü Tutmadı!
AB,Urfa Sözünü Tutmadı!
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveytli hayır dernekleri tarafından Haliliye ilçesinde yaptırılarak eğitim-öğretime kazandırılan okulun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin Şanlıurfa’ya 20 okul yapma sözü verdiğini ancak henüz bir tanesinin bile temelinin atılmadığını belirterek, Kuveyt Necat ve Said Yardım Derneklerinin 25 okul yapma kararı olduğunu ve ilk okul binasının bugün açılışının yapıldığını söyledi.
Ödüller Sahibini Buldu!
Ödüller Sahibini Buldu!
Şanlıurfa Valiliği Organizasyonunda Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen liselerarası Şanlıurfa konulu münazara yarışması ödül töreni yapıldı.
Tatlıses'in
Tatlıses'in "Tamam" Paylaşımı Kafa Karıştırdı
Babası 24 Haziran seçimleri için aday adayı olan İdo Tatlıses'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoya "Tamam tamam" notunu düşmesi kafa karıştırdı.
Urfa Milletvekiline Yeni Görev Verilebilir,Patron Kim Olacak?
Urfa Milletvekiline Yeni Görev Verilebilir,Patron Kim Olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için hazırlanacak milletvekili aday listelerini, seçim sonrası oluşacak kabine yapısını ve Mart 2019’da yapılacak yerel seçimleri dikkate alarak oluşturacak. Erdoğan bir anlamda, milletvekili listesini yaparken, hem yeni kabineyi hem de belediye başkanı adaylarını kafasında şekillendirmiş olacak.
"Okul yöneticileri servis ihalelerinin muhatabı olmamalı"
Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şubesi, okul yöneticilerinin servis ihalelerinin muhatabı olmaması gerektiğini savunarak Bakanlığa, ihalelerin ilçe millî eğitim müdürlüklerince eğitim kurumu bazında merkezi olarak gerçekleştirilmesini talep etti.
Kepler Atılmaya Başlandı,Diplomanıza Güvenmeyin!
Kepler Atılmaya Başlandı,Diplomanıza Güvenmeyin!
Harran Üniversitesi Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet törenini gerçekleştirdi.
Varsa Derdin Çare Yılmaztekin
Varsa Derdin Çare Yılmaztekin
Akçakale ve Harran’da bulunan mülteci kamplarının market ihtiyacının karşılamak üzere bölgeye BİM açılması planlanıyordu. Bu durum ilçedeki esnafın işlerini kesat duruma düşüreceğinden dolayı Akçakale Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin’ın çabalarıyla alınan bu karardan vazgeçildi. Esnaf Yılmaztekin’in konu hakkındaki çabasından ve esnafın yanında olduğundan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ederek Yılmaztekin’e teşekkürlerini ileti.
Urfa'da,Suriyeliler İçin Kuveyt Destekli Okul Açıldı!
Urfa'da,Suriyeliler İçin Kuveyt Destekli Okul Açıldı!
CHP,Urfa Aday Adayları Belli Oldu!
CHP,Urfa Aday Adayları Belli Oldu!
Yeni Başkanlarla İlk Toplantı!
Yeni Başkanlarla İlk Toplantı!
Doğuştan Yetenekli,Suriyeli Ressam Simar Daş!
Doğuştan Yetenekli,Suriyeli Ressam Simar Daş!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
23°C / 12°C
Durum
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:39
Güneş
05:15
Öğle
12:28
İkindi
16:15
Akşam
19:30
Yatsı
20:58
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿