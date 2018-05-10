Yeni Başkanlarla İlk Toplantı!

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) 2018-2022 dönemi ilk meclis toplantısı olan Mayıs Ayı olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Meclis üyeleri bilgi aktarımı, önergeler, 2018 Nisan ayı mizanının görüşülmesi, Aylık Olağan Meclis Toplantısı gün ve saatinin belirlenmesi, Hesapları İnceleme Komisyonu belirlenmesi, Hakem, Eksper, Bilirkişi Listeleri ve 2018 Nisan ayı faaliyetleri gündemiyle Meclis Başkanı Ahmet Altun başkanlığında, ŞUTSO Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantı, Meclis Başkanı Ahmet Altun’un açılış konuşmasıyla başladı.

Meclis Başkanı Ahmet Altun konuşmasında şunları kaydetti: “Değerli Meclis Üyeleri, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 2018 - 2022 Dönemi ilk meclis toplantısı olan Mayıs Ayı olağan Meclis Toplantısı’na hepiniz hoş geldiniz. 124 yıllık geçmişi ile Şanlıurfa’mızın en köklü kurumlarından olan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda göreve seçilen tüm üyeleri tebrik ediyor, başarılı bir dönem geçirmelerini diliyorum. Bizden önceki dönemde Şanlıurfa’mız ve Odamız için çaba sarf eden meclis üyelerine de verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum.

İLK OLARAK BAŞKAN ALTUN KONUŞTU

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda bize tevdi edilen bu görev ile odamız adına ve şehrimiz adına elimizden gelen çabayı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Odamıza karşı hissettiğimiz aidiyet duygusu ve Şanlıurfa sevgisiyle inandığımız hedefler için, işimizden ve sevdiklerimizden feragat ederek fedakâr bir şekilde çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Bu şehir hepimizin ve bu şehre karşı sorumluluğumuz var. Asıl mesele odamızın ve meclisimizin başarısı olmalıdır. Meclisimizin başarısı, 124 yıllık Oda tarihine kalıcı eserler bırakmak ve bu camiada görev yapmanın sorumluluğu ve bilinci ile şehrimizi, olduğu noktadan daha ileri taşımaktır. Meclisimiz, disiplin kurulumuz, komitelerimiz, komisyonlarımız ve üyelerimizle birlik ve berberlikle bu misyonumuzu gerçekleştireceğiz. İllaki fikir ayrılıkları, düşünce farklılıkları olacaktır. Ama zamanı geldiğinde alınması gereken kararlar için bu yüce meclis inisiyatif kullanacak ve doğru kararı verecektir.

Bu meclisimiz, kısır çekişmelerin ve kişisel sorunların tartışıldığı, şehrimize ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’na zarar verecek durumların yaşanacağı bir ortam değildir, hiçbir meclis üyemizin de buna tevessül edeceğini düşünmüyorum. Kamuoyunda bizlerden çok büyük beklentiler var, bu kurumu daha nitelikli hale getirmek için hepimiz birlikte mücadele edeceğiz.

MECLİS ALTUN'U ONAYLADI

Ayrıca, toplantılarımızla ilgili birkaç husus var, onları da paylaşmak istiyorum. Bugün, öncelikle meclis toplantılarımızın zaman ve saatini kararlaştıracağız. Kararlaştırdığımız saatte, meclis üyelerimizi toplantıya katılmak üzere bekliyoruz. Meclis Toplantısına katılan ve sonradan gelen arkadaşlarımız mutlaka imzalarını atsınlar. Kamera kaydı var, toplantı bittikten sonra gelen üyelerimiz tarafından atılan imzaların bir geçerliliği olmayacaktır. 6 ay içerisinde 4 defa meclis toplantısına katılmayan üyeler otomatikman meclis üyeliğinden düşürülecektir. Meclis gündemi ve Mizan detayları size 24 saat önceden Oda tarafından e-mail ile gönderilecektir. İncelemenizi görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı rica ediyoruz. Meclis oturumlarında söz alarak konuşmak, konuşma yaparken, kendimizi tanıtmak, mikrofona konuşmak, çünkü yönetmelik gereği ses kaydı alınıyor, birbirimizin sözünü kesmeden dinlemek ve cevap hakkı doğunca da nezaket çerçevesinde konuşmalarımızı yapmak meclisimizin en temel unsurlarıdır. Görüşü ve önerisi olan meclis üyelerimizin, görüş ve önerilerini meclis kürsüsünden üyelere aktarmasını, komisyonlarda görev alacak meclis üyelerimizin de komisyon çalışmalarını meclis toplantısında tüm meclis ile paylaşmasını, oda personeli ve işleyiş ile ilgili tüm sorunları Genel Sekreter ile çözmesini rica eder, 2018 -2022 Meclis döneminin hepimize hayırlı olmasını dilerim”.

Ahmet Altun’un açılış konuşmasının ardından, gündem maddeleri görüşüldü ve oylandı. Oylamaların akabinde Genel Sekreter Vedat Tekatlı, 2018 Nisan ayı faaliyetlerinin sunumunu gerçekleştirdi.

2018 Nisan Ayı faaliyetlerimiz şöyle;

I- KAYIT DEĞİŞİKLİK VE TERKLER

03.04.2018 – 07.05.2018 tarihleri arasında Odamıza;

149 yeni üye kaydedilmiş,

212 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

19 üyenin kaydı silinmiştir.

07.05.2018 Tarihi İtibari İle Toplam Faal Üye Sayımız: 8837

II- KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER

09.04.2018 tarihinde Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşüne Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol da katıldı. Ulu Cami önünden başlayan yürüyüş, Hamarat Eller Çarşısında son buldu. Korteje Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Emniyet Müdürü, Veysel Tipioğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 11.04.2018 tarihinde 11 Nisan Şanlıurfa Fuar Merkezi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kalkınma Bakanı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Halil Özcan, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Kayyum Heyeti Üyesi Mehmet Emin Bayaslan, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı. 12.04.2018 tarihlerinde Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından Urfa City AVM’de düzenlenen Şanlıurfa İstihdam Fuarı’nın açılışı yapıldı. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın yanı sıra Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol ve çok sayıda davetlinin katıldığı fuarda açılış konuşmasını İŞKUR İl Müdürü Lezgin Özmen yaptı. 18.04.2018 tarihinde Şanlıurfa’da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 13 ilçenin katılımı ile yöresel yemek sunumu düzenlendi. Gerçekleştirilen yemek sunumuna, kent erkânının yanı sıra, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Kayyum Heyeti Üyesi Hasan Fehmi Hayırlı, Meclis Üyesi Mehmet Günak, Genel Sekreter Yardımcısı Nihal Dörtkardeş ile davetliler katıldı. Şölende, ŞUTSO'nun Tescil Belgesi Aldığı 17 lezzet ve birbirinden farklı diğer yöresel tatlar görücüye çıktı. 18.04.2018 tarihinde İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı ikinci dönem Genel Değerlendirme Toplantısı Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Karaköprü Kaymakamı Ahmet Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol katıldı. 24.04.2018 tarihinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şanlıurfa’nın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayına Odamız Sanayi Birimi Sorumlusu R.Aytaç İzgördü ve AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Erol Yüncü katıldı. 24.04.2018 tarihinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yerel Kalkınmada Şanlıurfa Modeli CNN Türk Para Dedektifi Cem Seymen’in katılımıyla düzenlenen programa Odamız Meclis Üyeleri katıldı. 25.04.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Diyarbakır’da düzenlenen, 11. Kalkınma Planı GAP İlleri Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Resepsiyon Salonunda düzenlenen programa Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Fatih Hasdemir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile Adıyaman, Batman, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinin Vali Yardımcıları, Belediye Başkanları, Rektörler ile Oda ve Borsa Başkanları katıldı. 26.04.2018 tarihinde Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında düzenlenen Master Plan Başlangıç Toplantısına Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Cevahir Asuman Yazmacı ve Genel Sekreter Yardımcısı Nihal Dörtkardeş katıldı. 26.04.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Sayman Üye Mehmet Sait Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Direkçi, Meclis Katip Üye Ahmet Sambur, Meclis Üyeleri Kureyşi Çelik ve Mahmut Hancıoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın teşrifleriyle Eyyübiye ilçesine bağlı Akçamescit Mahallesinde düzenlenen “Kaliteli Kaba Yem Üretimi Hasat ve Tanıtım Etkinliği'ne" katıldı. 26.04.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İ.Halil Peltek ve Yönetim Kurulu Üyesi Cuma Korak, 5. Şanlıurfa Gıda, Tarım, Hayvancılık Fuarının açılışına katıldı. 27.04.2018 tarihinde İstanbul da düzenlenen İstanbul Coğrafi İşaretler Zirvesine Odamız İdari İşler Birimi Sorumlusu Nesrin Karakaş katıldı. 07.05.2018 tarihinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen GAP Vadisi lansman toplantısına Odamız Meclis Başkan Yardımcısı Vedat Polat katıldı.

III- ODAMIZDA YAPILAN TOPLANTILAR

24.04.2018 03.05 2018 tarihleri arasında ŞUTSO’nun 28 Meslek Komitesinde Başkan ve Başkan Yardımcıları seçimleri yapıldı.​

IV- ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER

06.04.2018 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Sekreter Yardımcısı Ethem Kaya ve beraberindeki heyet, programları kapsamında geldikleri Şanlıurfa'da, Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol'a bir ziyaret gerçekleştirdi. ŞUTSO Kayyum Heyeti Üyeleri Hasan Fehmi Hayırlı ve Mehmet Emin Bayaslan ile TSE Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Sırrı Savaş'ın da hazır bulunduğu sohbet ortamında gerçekleşen ve ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. 19.04.2018 – 04.05.2018 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ve Meclis Başkanlığına seçilen Ahmet Altun'a hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Başkanvekili Isa Kızıldemir, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Ak Parti Eski İl Başkanı Yusuf Eğilmez, SGK Eski Başkanı Dr. Selim Bağlı, Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, SERA-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Yanmaz, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, ŞESOB Başkanı M.Şefik Bakay, TÜMSİAD Şube Başkanı M. Sadık Sade, MÜSİAD Şanlıurfa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Barut, Eski Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yetkin, ASKON Şanlıurfa Şube Başkanı Orhan Şahin, Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanı M.Emin Yetim,TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Vildan Polat, SGK İl Müdürü İsmail Ünlü, 22. Dönem Milletvekili A.Müfit Yetkin, Çukobirlik Şanlıurfa Temsilcisi Selahattin Güneş, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hayırlı, Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı İbrahim Toru, İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa Şube Yönetim Kurulu Başkanı M.Cünet Altıparmak, Bakkallar Bayiler Odası Başkanı Mehmet Altun, Lokantacılar Köfteciler ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kaçak, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nezif Kayalar, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Melik, Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Av Ahmet Aksoy, Ticaret ve Ekonomi Kulübü Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Ulutaş, Kuyumcular Odası Başkanı İ.Halil Demirkol, Fırıncılar Odası Başkanı M. Emin Kıratlı, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Yaygın, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Şanlıurfa Oto Galericiler Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Bozkurt, Güneydoğu TV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kapaklı, Başkan Yardımcısı Ömer Kapaklı, Şanlıurfa Ticaret Borsası Önceki Dönem Meclis Başkanı Ömer Eyyüpoğlu, TOBB Şanlıurfa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Halil Görgün, Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Karaköprü Belediyesi Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Akyol, 21. Dönem Milletvekili Mehmet Güneş, Şanlıurfa CHP Eski İl Başkanı Aziz Aydınlık, Başkan Yardımcısı Ahmet Budak, İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy, İl Muhasip Üye Erdal Kaya, ŞOSİAD Başkanı Abdülgani Hartavi, ŞSMMMO Başkanı İbrahim Halil Akman Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen İ.Halil Peltek ve Meclis Başkanlığına seçilen Ahmet Altun'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular. 03.05.2018 tarihinde Girsheen Company Başkanı ve Irak Eski Enerji Bakanı Aziz Barwari ile KPC Başkanı Cemal Alemdar yenilenebilir enerji kaynakları yatırım planı oluşturmak üzere geldikleri Şanlıurfa’da Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İ.Halil Peltek’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

V-ODAMIZCA YAPILAN ZİYARETLER :

18.04.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Kayyum Heyeti Üyeleri Hasan Fehmi Hayırlı ve M.Emin Bayaslan Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Kaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 23.04.2018 tarihinde Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl’ın Başkanlığında bir heyet, Çin’in Pekin Büyükelçisi A.Emin Önen’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Meclis Üyeleri Mahmut Akaslan, Bedir Süzer ve Mustafa Sarı da hazır bulundu. 24.04.2018 tarihinde Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'i makamında kabul etti. 24.04.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık’a iadei ziyarette bulundu. 01.05.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kadir Kılıçoğlu, Mehmet Yetim, Meclis Başkan Yardımcısı Vedat Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri ve TOBB Delegeleri ve Genel Sekreter Vedat Tekatlı dan oluşan heyet ile birlikte, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. 05.05.2018 tarihinde ŞUTSO Başkanı İ.Halil Peltek, ilk ziyaretini Gıda İmalatçıları İhtisas Sitesi’ne gerçekleştirerek, düzenlenen kahvaltılı toplantıda, esnafın sorunlarını dinledi. Başkan Peltek’e, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, Meclis Üyesi ve Gıda İmalatçıları İhtisas Sitesi Kooperatif Başkanı Kureyşi Çelik, Meclis Üyeleri Mahmut Hancıoğlu ile Mehmet Karademir de eşlik etti.

VI-DİĞER

07.04.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından organize edilen “GAP Bölgesi’nde AB ile Sürdürülebilir Tarım Çalışmaları” konulu söyleşi gerçekleştirildi. 17.04.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Kayyum Heyeti Üyeleri Hasan Fehmi Hayırlı ve Mehmet Emin Bayaslan, ŞUTSO personeli ile vedalaşarak tüm personele plaket verdi. 19.04.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi ve Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik ve Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalları işbirliğiyle sergi, konser, panel ve dans gösterileri düzenlendi. 03.05.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi içerisinde, 6’şar adet kalem, 1’er adet büyük defter, küçük defter, kalemlik, rüzgar gülü ve keçeli çanta, lokum hikaye kitabı bulunan 40 adet eğitim ve eğlence setini çocuklara dağıttı.

2018 NİSAN AYI BASIN YAYIN FAALİYETLERİ