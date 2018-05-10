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Bu haber 10 Mayıs 2018 00:33:57 Tarihinde eklenmiştir.

Doğuştan Yetenekli,Suriyeli Ressam Simar Daş!

Ceylanpınarlı küçük ressam Simar Daş, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı makamında ziyaret etti. Küçük ressam Daş, Başkan Atilla'ya çizdiği kara kalem portresini hediye etti.

Doğuştan Yetenekli,Suriyeli Ressam Simar Daş!

Hiçbir eğitim almayan ve doğuştan yetenekli olan 10 yaşındaki küçük ressam Simar Daş, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı makamında ziyaret etti. Ressam Simar Daş ve babasını Şeyhmus Daş'ı makamında ağırlayan Başkan Atilla, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

ATİLLA, SURİYELİ RESSAMI MAKAM ODASINDA MİSAFİR ETTİ


Küçük yetenek Simar Daş, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya, kendi çizdiği bir karakalem portreyi hediye etti. Portreyi çok beğendiğini ve Samir Daş'ın yeteneği karşısında hayran kaldığını ifade eden Başkan Atilla, kendisine hediye edilen ve içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu  portreyi makam odasına asacağını ifade etti.

Küçük yetenek Daş'a nezaketi için teşekkür eden Başkan Atilla, ressamın çizdiği birkaç tablonun fotoğrafını da yakından inceledi.

"BİR MİLLETİN KALKINMASINDA EN ÖNEMLİ ÖNCELİK SANATTIR"


Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, sanatın ülkelerin ilerlemesindeki en büyük basamağın olduğuna dikkat çekti. Atilla, "Küçük kardeşimiz daha lise 1'e gidiyor ama kara kalem çalışmasında mükemmel bir yeteneği var.  Kendisini tebrik ediyorum, ben inanıyorum ki geleceğin büyük ressamlardan birisi olacak. Hiçbir resim eğitini almadan böylesi şahane eserle ortaya koyabiliyor. Bana yaptığı portrede çok güzel olmuş, çok beğendim. Bana hediye edilen bu portreyi de makam odama asacağım. Herkes tarafından bilinen o ki, sanat milletlerin kalkınmasında en önemli basamaktır. Sanat olmadan bir milletin ilerlemesi mümkün değildir. Türkiye sanata ve sanatçıya verdiği önemle de adını dünya sanat tarihine yazdırmayı başarmıştır" dedi.
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