AB,Urfa Sözünü Tutmadı!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveytli hayır dernekleri tarafından Haliliye ilçesinde yaptırılarak eğitim-öğretime kazandırılan okulun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin Şanlıurfa’ya 20 okul yapma sözü verdiğini ancak henüz bir tanesinin bile temelinin atılmadığını belirterek, Kuveyt Necat ve Said Yardım Derneklerinin 25 okul yapma kararı olduğunu ve ilk okul binasının bugün açılışının yapıldığını söyledi.2017 Aralık ayında Şanlıurfa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bağışçı Kuveyt Necat Derneği ve Türkiye sorumlusu Said Yardım Derneği arasında imzalanan protokol gereği inşaasına başlanan 16 derslikli okul binasının açılış töreni yapıldı. Törene, Vali Abdullah Erin, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Kuveyt Necat Derneği Başkanı İbrahim El Bedr, Said Derneği Başkanı Şeyh Ebu Abdurrahman, Kuveyt ve Katar’dan misafirler ile her iki dernek yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesinde, hayır sahibi Kuveyt Necat Derneği ve Said Yardım Derneği tarafından yaptırılarak Türk ve Suriyeli öğrencilerin eğitimi için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilen okula, Necat Kuveyt – Türk Kardeşlik Ortaokulu ve Necat Orta Okulu isimleri verildi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılış töreni, Suriyeli bir öğrencinin Kur’an-ı Kerim tilaveti, öğrencileri okuduğu şiirler, ilahiler ve gösteriler ile devam etti.Törende bir konuşma yapan Vali Erin, kısa süre önce Necat ve Said Derneklerinden Şanlıurfa’ya gelen yöneticilerle, ilimizde bulunan Suriyeli çocukların eğitimi konusunda istişarelerde bulunduklarını hatırlatarak, “Çok kısa bir süre içerisinde bugün 16 derslikli, Suriyeli ve Türk çocukların eğitim alacağı bu okulu buraya inşa etmiş bulundular. Her iki derneğimize, dernek başkanları şahsında hayırsever Kuveytli ve Suriyeli kardeşlerimiz ile bunu kolaylaştıran Kuveyt Emirine teşekkür ediyorum” dedi.Konuşmasında, İslam ülkelerinin zor bir süreç yaşadığını dile getiren Vali Erin, “Ümmet olarak zor ve badireli bir dönemi yaşıyoruz. Müslüman ülkelerin tamamındaki kargaşa, savaş ve ölümler bizleri derinden sarsıyor ve üzüyor. Bundan çıkış yollarını hep birlikte arıyor, araştırıyor ve oturup düşünüyoruz. Çözümün ve çarenin birlik beraberlikten, ümmetin ittifak etmesinden, beraber hareket etmesinden, gelen saldırılara karşı ümmet bilinci ile karşı koymaktan geçtiğini Cenab-ı Allah söylüyor. Birlik olun, beraber olun, Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Gücünüz gider ve bugün olduğu gibi emperyalizmin oyuncağı haline gelirsiniz. Allah’ın vaadi ve sözü haktır. Bundan dersler çıkarmamız lazım. Hepimiz takip ediyoruz, daha iki gün önce Fransa’nın bir önceki Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bir çok ileri gelen devlet adamının imza attığı bir deklarasyon var. Bunlar, had ve hudutlarını aşarak, Cenab-ı Allah’ın kıyamete kadar bir harfine bile dokunulamayacak o kutsal kitabımızdaki bazı ayetlerin Yahudiler ve Siyonistlere karşı insanları kışkırttığı gerekçesiyle çıkartılması gerektiği hadsizliğinde bulunuyorlar. Bunun kendiliğinden ortaya çıkan bir durum olmadığını bilmemiz lazım. Bunun başında, bugünkü İslam ülkelerinin tamamını kasıp kavuran fitnenin başı Siyonistlerin ve Amerikan derin devleti ile doğrudan ilişkili olduğunu biliyoruz” dedi.Konuşmasında, İsrail’in Filistin’de Müslüman halka yaptığı saldırı ve katliamlara işaret eden Vali Erin, “Bugün Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu ilan ediyorlar. Suriye’de yedi yıldır yaşananlar, daha önce Irak’ta ve Kuveyt’te yaşananların tamamı bu fitne ve zulmün bir parçasıdır” diye konuştu.Suriye’deki savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen Suriyelilerden 550 bin kişinin Şanlıurfa’da yaşadığını hatırlatan Vali Erin, sadece devletin değil, Şanlıurfalı vatandaşların da muhacir durumdaki Suriyeli kardeşlerini bağırlarına bastığını, evlerini, işleri, ekmeklerini paylaştıklarını kaydederek, şunları söyledi: “Sadece Şanlıurfa’da değil, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinde bu kardeşlerimize kucak açmaya, dertlerine derman olmaya ve kardeşlik hukukunun gereklerini sergilemeye devam edeceğiz. Bunun için, devlet olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, elimizdeki tüm imkânları seferber etmeye devam edeceğiz.”Suriyeli mülteciler konusunda çok konuşan ve hiçbir şey yapmayan bir batılı zihniyet olduğunu kaydeden Vali Erin, “50-100 Suriyeli ülkelerine gitmek istediğinde kıyametler koparım, insanları ayağa kaldıran bir batılı zihniyet var. Suriyeli kardeşlerimizi, diğer mazlum insanlarla birlikte Türkiye’de misafir etmekten büyük bir şeref duyuyoruz ve bu şerefi taşımaya inşallah devam edeceğiz. Bunun için de hiç kimsenin parasına ve desteğine ihtiyacımız olmadığını da ifade ediyoruz. Müslüman kardeşlerimizin, Müslüman devletlerinin, Said ve Necat Dernekleri gibi hayır kuruluşlarının elbette ki yardım ve desteği bu yolda bizleri teşvik eden, Türk milletinin ortaya koyduğu misafirperverliği güçlendiren çok anlamlı ve önemli desteklerdir. İslam ümmeti olarak biz bize yeteriz. Müslüman olmayana el avuç açmadık, açmayacağız. Onların önünde diz çökmeyeceğiz. Kaderimizi tayin etmelerine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü onların plan ve programlarında birlik ve beraberlik içinde bir ümmet yok. Tek parça, birlik ve beraberlik içinde bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti yok. Onların niyet ve planlarında, sürekli kaos içinde birbiriyle didişen, kavga eden ve savaşan Müslüman ülkeler var. Bunlara müsaade etmemek için, birliğimizi, beraberliğimizi, Müslümanca kardeşliğimizi daha güçlü şekilde tesis etmek zorundayız. Özellikle Kuveyt ve Katar’ın bu anlamda ortaya koyduğu duyarlılık, kardeşlik, yardımlaşma ve işbirliğini bir kez daha takdir etmek istiyorum. Bu birliktelik ve beraberliğin güçlenerek devamını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.Açılışı yapılan okulun, İslam ülkeleri arasındaki yardımlaşma ve dayanışmanın bir nişanesi olduğunu dile getiren Vali Erin, “Bu okulda eğitim alacak Suriyeli ve Türk öğrencilerin, Türkiye’nin ve ümmetin güçlenmesine, büyümesine, izzet, şeref ve onur içerisinde dimdik ve ayakta durmasına katkı vereceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum” diyerek, bu hayırlı hizmete katkı sunan herkese teşekkür etti.Törende birer konuşma yapan Kuveyt Necat Derneği Başkanı İbrahim El Bedr ve Said Derneği Başkanı Şeyh Ebu Abdurrahman da İslam ümmetinin birlik beraberliği için yardımlaşma ve dayanışmaya devam edeceklerini belirterek, Türkiye’de bu çalışmaların yapılmasına destek veren yöneticilere teşekkür ettiler.Açılış kurdelesinin kesiminin ardından derslikleri ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Vali Erin ve beraberindekiler, daha sonra okulun salonunda düzenlenen programa katıldılar. Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilaveti, şiir okumaları ve koro eşliğinde şarkılar seslendirmelerinin ardından Vali Erin tarafından okul yapımında emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ve öğrencilerin çeşitli çalışmalarından oluşan serginin ziyaret edilmesiyle sona erdi.