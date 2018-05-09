Ödüller Sahibini Buldu!

Şanlıurfa Valiliği Organizasyonunda Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen liselerarası Şanlıurfa konulu münazara yarışması ödül töreni yapıldı.Karaköprü ilçesindeki Yönetici Akademisyen Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, ŞURKAV Müdürü Şükrü Üzümcü, ŞURKAV Mütevelli Heyeti Üyeleri ile öğrenciler katıldı.Törende bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, ŞURKAV’ın ilin kültürel, sanatsal ve mimari alanda yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, öğrencilerin kendilerine güven ve sorumluluk duygularını geliştirmesi, şehri için fikir üretmesi ve sorunlara çözüm bulması gibi yeteneklerinin gelişmesi amacıyla düzenlenen münazara yarışmasının da büyük ilgi gördüğünü kaydetti. ŞURKAV’ın benzer etkinlikleri uzun yıllardır başarı ile devam ettirdiğini ifade eden Açıkgöz, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür ederek, dereceye girenleri tebrik etti.Şanlıurfa’nın 13 ilçesinden 80 lisenin katıldığı yarışmada finale 12 ilçe birincisi katıldı. Yapılan değerlendirmede finale katılan 12 ilçe birincisinden birinciye 1.500 TL, ikinciye 1.000 TL ve 11 ilçe birincisine 300’er TL düzenlenen törenle verildi.Şanlıurfa konulu münazara yarışmasında Karaköprü Özel Yeni İzler Anadolu Lisesi birinciliği elde ederken, Halfeti Anadolu Lisesi ise ikinci oldu. Yarışmada dereceye giren diğer ilçe okulları ise, Akçakale Pekmezli Çok Programlı Anadolu Lisesi, Birecik Anadolu Lisesi, Yaylak Anadolu Lisesi, Ceylanpınar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Şanlıurfa Kız Anadolu Lisesi, Halfeti Anadolu Lisesi, Haliliye Anadolu Lisesi, Hilvan Bağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Siverek Özel Uzman Kazanım Lisesi, Viranşehir Kız Anadolu Lisesi olarak belirlendi.