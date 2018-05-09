Şanlıurfalı Öğrencilere 8 Yıl Ücretsiz Eğitim Fırsatı

ULAŞIM MASRAFI DARÜŞŞAFAKA’DAN
Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek. Şanlıurfa’dan 553 öğrencinin katılabileceği sınav, Fevzi Çakmak İlkokulu’nda düzenlenecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 21 il dışından sınava katılacak öğrenciler ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafı ise Darüşşafaka tarafından karşılanacak.
SON BAŞVURU TARİHİ 21 MAYIS
Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na
21 Mayıs 2018 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.
Sınava girecek öğrencilerde aranan koşullarBabasının ve/veya annesinin hayatta olmaması
Ailesinin maddi durumunun iyi bir eğitim için yeterli olmaması
2007 ya da sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi olması
Sağlık ve diğer yönlerden yatılı okula kabulünde sakınca bulunmaması
T.C. vatandaşı olması
Sınav başvurusu için gereken belgeler
Darüşşafaka Giriş Sınavı Başvuru Formu (darussafaka.org veya darussafaka.k12.tr sitesinden temin edilebilir.)
Adayın okumakta olduğu ilkokulun müdürlüğünden alınacak, “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı Örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)
Adayın 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
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