Şanlıurfalı Öğrencilere 8 Yıl Ücretsiz Eğitim Fırsatı

ULAŞIM MASRAFI DARÜŞŞAFAKA’DAN

SON BAŞVURU TARİHİ 21 MAYIS

Sınava girecek öğrencilerde aranan koşullar

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor. Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2018 yılı sınavı, 27 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 21 ilinde düzenlenecek.Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek. Şanlıurfa’dan 553 öğrencinin katılabileceği sınav, Fevzi Çakmak İlkokulu’nda düzenlenecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 21 il dışından sınava katılacak öğrenciler ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafı ise Darüşşafaka tarafından karşılanacak.Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na21 Mayıs 2018 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.Babasının ve/veya annesinin hayatta olmamasıAilesinin maddi durumunun iyi bir eğitim için yeterli olmaması2007 ya da sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi olmasıSağlık ve diğer yönlerden yatılı okula kabulünde sakınca bulunmamasıT.C. vatandaşı olmasıSınav başvurusu için gereken belgelerDarüşşafaka Giriş Sınavı Başvuru Formu (darussafaka.org veya darussafaka.k12.tr sitesinden temin edilebilir.)Adayın okumakta olduğu ilkokulun müdürlüğünden alınacak, “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)Nüfus Cüzdanı fotokopisiVukuatlı Aile Nüfus Kaydı Örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)Adayın 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı