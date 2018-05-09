Urfalı Türkücü,Tuncer “LO” İle Geliyor!..

Albümün prodüktörlüğünü Şerif Kayran üstlenirken, albüm içerisindeki tüm düzenlemeler ise Müslüm Sevim tarafından yapıldı. Mahmut Tuncer; albümün çıkış şarkısı olan ‘Urfa Ağlar Ben Ağlarım’ şarkısına Urfa’da klip çekti. Klipte; Mahmut Tuncer’in çocukluğundan, gençliğine nasıl bir değişim içerisinde olduğunu da görüyoruz.
Klip 11 Mayıs’ta SONY Müzik TR Etiketiyle MahmutTuncer VEVO kanalında yayında…
İşte 11 parçalık albüm;
01. LO LO
02. BAKKAL AMCA
03. SENSİZ YAŞAYAMAM
04. KİRVE
05. URFA BEN AĞLARIM
06. KİME NE FAYDASI VAR
07. BU SEVDAM YALAN DEĞİL
08. ŞİŞMANIM
09. GÜNAYDIN SANA
10. AHIM KALMAYA (URFA TÜRKÜSÜ
11. TÜKENDİ NAKTİ ÖMRÜM
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