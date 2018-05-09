Urfalı Türkücü,Tuncer “LO” İle Geliyor!..

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’den uzun bir aradan sonra albüm sürprizi geldi. Sevenlerinin uzun bekleyişine 11 parçalık albümle son veren sevilen türkücü, 8 Mayıs’ta çıkacak albümü ‘Lo By Mahmut Tuncer’ ile bu yaz çok eğlendirecek gibi görünüyor.Albümün prodüktörlüğünü Şerif Kayran üstlenirken, albüm içerisindeki tüm düzenlemeler ise Müslüm Sevim tarafından yapıldı. Mahmut Tuncer; albümün çıkış şarkısı olan ‘Urfa Ağlar Ben Ağlarım’ şarkısına Urfa’da klip çekti. Klipte; Mahmut Tuncer’in çocukluğundan, gençliğine nasıl bir değişim içerisinde olduğunu da görüyoruz.Klip 11 Mayıs’ta SONY Müzik TR Etiketiyle MahmutTuncer VEVO kanalında yayında…İşte 11 parçalık albüm;01. LO LO02. BAKKAL AMCA03. SENSİZ YAŞAYAMAM04. KİRVE05. URFA BEN AĞLARIM06. KİME NE FAYDASI VAR07. BU SEVDAM YALAN DEĞİL08. ŞİŞMANIM09. GÜNAYDIN SANA10. AHIM KALMAYA (URFA TÜRKÜSÜ11. TÜKENDİ NAKTİ ÖMRÜM