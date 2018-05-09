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Bu haber 09 Mayıs 2018 18:28:56 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Başladı!

Şanlıurfa İl sağlık Müdürlüğüne Bağlı Merkez Laboratuvarı Yeni Binasında Hizmet vermeye başladı.

Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Başladı!

Şanlıurfa İl sağlık Müdürlüğüne Bağlı Merkez Laboratuvarı Yeni Binasında Hizmet vermeye başladı.

 

MERKEZ LABORATUVARI:

Dünyanın en iyi teknolojik cihazlarının kullanıldığı Merkez Laboratuvarımız tüm Şanlıurfa’da 169 Aile Sağlığı Merkezinde 600 Aile Hekiminin klinik ihtiyacına cevap vermektedir. Yıllık 300.000 hastaya hizmet veren merkez laboratuvarımız Şanlıurfa’da talasemi çalışan tek laboratuardır. Aynı zamanda Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine de talasemi testi noktasında hizmet vermektedir. Yıllık 34 bin talasemi testi çalışan Halk Sağlığı Laboratuvarımız evlilik öncesi parametreleri çalışan Şanlıurfa’daki tek laboratuvardır. Merkez laboratuvarımızda yıllık ortalama 27 milyon test çalışılmaktadır.

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI:

  Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda VDRL, gaita mikroskobisi, idrar mikroskobisi, boğaz, burun kültürü vb. gibi testler çalışılmaktadır. İlimizdeki tüm cezaevlerinde bulunan muhtelif işlerde çalışan mahkum ve tutukluların rutin sağlık taramalarını yerinde laboratuvarımız tarafından yapılmaktadır.

SITMA LABORATUVARI:

Sahadaki sıtma birim personelleri tarafından laboratuvarımıza getirilen numuneler, sıtma laboratuvarımız tarafından analiz edilmekte olup sonuçlar ilgili birimlere bildirilmektedir. Sıtma laboratuvarımızca yıllık ortalama 10 bin adet sıtma testi çalışılmaktadır.

KLİNİK DIŞI NUMUNELER:

Klinik dışı laboratuvarımız su kimyası ve su mikrobiyolojisi olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Tüm Şanlıurfa’da yaklaşık 3200 adet izleme noktasından su numuneleri laboratuvarımıza gelmektedir. Çevre Sağlığı Şubesi’nce Halk Sağlığı Laboratuvarımıza getirilen içme kullanma su numunelerine mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapılır ve söz konusu numunelere ait raporlar çevre sağlığına gönderilir. Yine klinik dışı laboratuvarlarımızda yıllık yaklaşık olarak 15000 adet kontrol ve denetim izlem su numunesi analiz edilmektedir. Bu numunelerin yaklaşık %20’ si olumsuz raporlandırılmıştır. Çevre Sağlığı Müdürlüğüne bildirilen kirli çıkan izleme noktalarına anında müdahale edilerek toplum sağlığı açısından oluşabilecek olumsuzluklara karşı mücadele edilmektedir.

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Sağlık
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18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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