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Bu haber 09 Mayıs 2018 18:21:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Milletvekiline Yeni Görev Verilebilir,Patron Kim Olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için hazırlanacak milletvekili aday listelerini, seçim sonrası oluşacak kabine yapısını ve Mart 2019’da yapılacak yerel seçimleri dikkate alarak oluşturacak. Erdoğan bir anlamda, milletvekili listesini yaparken, hem yeni kabineyi hem de belediye başkanı adaylarını kafasında şekillendirmiş olacak.

Urfa Milletvekiline Yeni Görev Verilebilir,Patron Kim Olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için hazırlanacak milletvekili aday listelerini, seçim sonrası oluşacak kabine yapısını ve Mart 2019’da yapılacak yerel seçimleri dikkate alarak oluşturacak. Erdoğan bir anlamda, milletvekili listesini yaparken, hem yeni kabineyi hem de belediye başkanı adaylarını kafasında şekillendirmiş olacak.

24 Haziran seçimlerinden sonra tümüyle yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde Bakanlar Kurulu üyeleri milletvekilleri arasından seçilmeyecek. Eğer bir milletvekilline kabinede yer verilecekse, bu kişinin milletvekilliğinden istifası zorunlu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni sistemle birlikte Meclis çoğunluğunun her zamankinden daha önemli olacağı düşüncesinden hareketle, seçim sonrası oluşturacağı kabineye yeni seçilecek milletvekilleri arasından atama yapmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda, Erdoğan milletvekili aday listelerini yaparken, hem kabineyi, hem de Mart 2019’da yapılacak yerel seçimleri hesaplayarak hareket edecek. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Erdoğan’ın, hem kabine hem de yerel seçimlerle ilgili aday seçeneklerini masaya yatırarak, şekillendireceği milletvekili aday listesi bir anlamda, yeni kabine ve belediye başkan adaylıkları konusunda da fikir verecek.

10 BAKAN DEVRE DIŞI


Erdoğan’ın, mevcut bakanlardan 7-8 ismi milletvekili aday listelerine koymayarak, yeni kabinede değerlendireceğine kesin gözüyle bakılırken, bazılarının ise Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak güçlü teşkilat yapısında görevlendirilme ihtimali nedeniyle, liste dışında kalabilecekleri belirtiliyor. Başbakan ve yardımcıları ile birlikte 27 kişiden oluşan kabine, yeni sistemle birlikte sadece icracı bakanlıklardan oluşacak. Ak Parti kulislerinde, icracı bazı bakanlıkların birleştirilmesi ile bakan sayısının 14-15’e kadar düşeceği, bu sebeple hâlen bakanlık görevini yürüten en az 10 kişinin sistemin doğal sonucu olarak kabine dışı kalacağına kesin gözüyle bakılıyor.

PATRON KİM OLACAK?


Yeni yapıda, ekonominin tek elde toplanması ve bu görevin Berat Albayrak’a verilmesi durumunda, Mehmet Şimşek’in milletvekilliğini tercih etmeyeceği, bu nedenle de aktif siyaseti bırakabileceği belirtiliyor. Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül ve Nurettin Canikli’nin, cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ise bu görevini sürdüreceği veya güvenlik politikaları ile ilgili oluşturulacak yeni bir bakanlıkta görevlendirileceği belirtiliyor. Mevcut bakanlardan Lütfi Elvan, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ve Fikri Işık’ın belediye başkan adayı olarak değerlendirilebileceğine yönelik yorumlar yapılıyor.umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için hazırlanacak milletvekili aday listelerini, seçim sonrası oluşacak kabine yapısını ve Mart 2019’da yapılacak yerel seçimleri dikkate alarak oluşturacak. Erdoğan bir anlamda, milletvekili listesini yaparken, hem yeni kabineyi hem de belediye başkanı adaylarını kafasında şekillendirmiş olacak.
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