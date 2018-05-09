"Okul yöneticileri servis ihalelerinin muhatabı olmamalı"

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şubesi, okul yöneticilerinin servis ihalelerinin muhatabı olmaması gerektiğini savunarak Bakanlığa, ihalelerin ilçe millî eğitim müdürlüklerince eğitim kurumu bazında merkezi olarak gerçekleştirilmesini talep etti.

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, sendikanın Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak okul servis hizmetini sunacak gerçek veya tüzel kişi yüklenicilerin belirlendiği ihalelerin ilçe millî eğitim müdürlüklerince eğitim kurumu bazında merkezi olarak gerçekleştirilmesi noktasında düzenleme yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

Coşkun talebin 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne dayandırıldığını belirterek "Eğitim kurumu müdürlüklerine servis hizmetlerinin yürütülmesinin denetimi alanında çok sayıda sorumluluk yüklemiş bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe göre eğitim kurumları yönetimleri, taşıma faaliyetini planlamak, okul servis araçlarına, taşımacılara ve ilgili taşıma personeline ilişkin belge ve kayıtları tutmak, talep hâlinde bu yönetmelik çerçevesinde denetim yapacak komisyon, kurum ve kuruluşlara iletmek gibi eğitim-öğretim faaliyetiyle ve okul idaresiyle ilgisi bulunmayan çok sayıda iş ve işlemle sorumlu tutulmaktadır. Bunun sonucu olarak, eğitim kurumu müdürlükleri,okul-aile birliği başkanlıklarınca gerçekleştirilen ihalelerin sonuçlarına katlanmak, idari ve teknik şartnamelerde yüklenici sorumluluklarını belirleyemedikleri bir ihale sürecinin olumsuz sonuçlarına çözüm aramak zorunda bırakılmaktadır. Bu nedenle, tıpkı kantin ihalelerinde olduğu gibi, okul servis hizmetini sunacak gerçek veya tüzel kişi yüklenicilerin belirlendiği ihaleler, ilçe millî eğitim müdürlüklerince eğitim kurumu bazında merkezi olarak gerçekleştirilmeli ve bu sayede okul yöneticileri servis ihalelerinin sonuçlarının muhatabı olmaktan kurtarılmalıdır" dedi.