Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 09 Mayıs 2018 18:16:22 Tarihinde eklenmiştir.

Kepler Atılmaya Başlandı,Diplomanıza Güvenmeyin!

Harran Üniversitesi Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

Kepler Atılmaya Başlandı,Diplomanıza Güvenmeyin!

Eyyübiye Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Veteriner Fakültesi dekanı Prof. Dr. Murat Sevgili, Genel Sekreter Abdülhalim Dündar, Sosyal Bilimler MYO müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, öğretim elemanları, öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Gencay Sarıışık, “Bugünün özel bir anlamı var, çünkü kuruluşumuzun 25.yılı mezunlarını vermenin sevincini yaşıyoruz. Bu mezunlarımıza diyorum ki, ayaklarının üzerinde durabilen bireyler olarak başarılı gelecek nesillerin yetişmesinde de payınız olsun. Hepinize, geleceğine umutla bakan bir toplumun insanlarıyla, dayanışma içinde geçireceğiniz bir yaşam diliyorum. Güzel ülkemizin çağdaş yarınlarını gerçekleştirecek olan gençlerimizi, yeni MYO mezunlarımızı sevgiyle uğurluyoruz” diyerek 2017-2018 öğretim yılında 20 adet teknik gezi, konferans, sunu, seminer ve panel düzenlendiklerini açıkladı.

Daha sonra kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, öğrencilere sadece diploma vermekle yetinmediklerini, onları birer meslek sahibi yaptıklarını söyledi.

Mezun olan öğrencilere kendi işlerini kurmada cesur davranmalarını öğütleyen Rektör Taşaltın; “Sadece diplomayı kullanayım derseniz yanlış yapmış olursunuz. Mesleğinize sahip çıkın. Üniversite olarak size her zaman destek olacağız. Sadece diplomanıza güvenmeyin. Sizler de gayretli olun girişimci olun, birkaç konuda uzmanlaşmaya çalışın” dedi.

Dereceye giren öğrencilere plaket takdiminin ardından müzik şöleni ile devam eden mezuniyet töreni, kep atma merasimiyle son buldu.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
AB,Urfa Sözünü Tutmadı!
AB,Urfa Sözünü Tutmadı!
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveytli hayır dernekleri tarafından Haliliye ilçesinde yaptırılarak eğitim-öğretime kazandırılan okulun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin Şanlıurfa’ya 20 okul yapma sözü verdiğini ancak henüz bir tanesinin bile temelinin atılmadığını belirterek, Kuveyt Necat ve Said Yardım Derneklerinin 25 okul yapma kararı olduğunu ve ilk okul binasının bugün açılışının yapıldığını söyledi.
Ödüller Sahibini Buldu!
Ödüller Sahibini Buldu!
Şanlıurfa Valiliği Organizasyonunda Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen liselerarası Şanlıurfa konulu münazara yarışması ödül töreni yapıldı.
Tatlıses'in
Tatlıses'in "Tamam" Paylaşımı Kafa Karıştırdı
Babası 24 Haziran seçimleri için aday adayı olan İdo Tatlıses'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoya "Tamam tamam" notunu düşmesi kafa karıştırdı.
Urfa Milletvekiline Yeni Görev Verilebilir,Patron Kim Olacak?
Urfa Milletvekiline Yeni Görev Verilebilir,Patron Kim Olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için hazırlanacak milletvekili aday listelerini, seçim sonrası oluşacak kabine yapısını ve Mart 2019’da yapılacak yerel seçimleri dikkate alarak oluşturacak. Erdoğan bir anlamda, milletvekili listesini yaparken, hem yeni kabineyi hem de belediye başkanı adaylarını kafasında şekillendirmiş olacak.
"Okul yöneticileri servis ihalelerinin muhatabı olmamalı"
Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şubesi, okul yöneticilerinin servis ihalelerinin muhatabı olmaması gerektiğini savunarak Bakanlığa, ihalelerin ilçe millî eğitim müdürlüklerince eğitim kurumu bazında merkezi olarak gerçekleştirilmesini talep etti.
Kepler Atılmaya Başlandı,Diplomanıza Güvenmeyin!
Kepler Atılmaya Başlandı,Diplomanıza Güvenmeyin!
Harran Üniversitesi Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet törenini gerçekleştirdi.
24 Döner Faruk Usta
24 Döner Faruk Usta
Adres;24 Metre Yolu Önşah Mobilya Karşısı Şanlıurfa İletişim;0414 68 58 Gsm;0544 312 68 58 ​Ev ve İşyerlerine Servis Yapılır
Varsa Derdin Çare Yılmaztekin
Varsa Derdin Çare Yılmaztekin
Akçakale ve Harran’da bulunan mülteci kamplarının market ihtiyacının karşılamak üzere bölgeye BİM açılması planlanıyordu. Bu durum ilçedeki esnafın işlerini kesat duruma düşüreceğinden dolayı Akçakale Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin’ın çabalarıyla alınan bu karardan vazgeçildi. Esnaf Yılmaztekin’in konu hakkındaki çabasından ve esnafın yanında olduğundan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ederek Yılmaztekin’e teşekkürlerini ileti.
Urfa'yı Vuran Selin Ardından,Dedaş Harekete Geçti!
Urfa'yı Vuran Selin Ardından,Dedaş Harekete Geçti!
Şiddetli yağmurun ardından yaşanan sel baskını nedeniyle elektrik şebekesi zarar gördüğü için karanlıkta kalan Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine Dicle Elektrik Dağıtım ekiplerinin hızlı ve zamanında müdahalesi ile kısa sürede yeniden elektrik verildi. Enerji şirketine bağlı bakım ve onarım ekipleri, zarar gören şebekeyi onarmak için hızla gerekli çalışmaları başlattı.
Suriyelilerin İhtiyaçları İçin Tedbir Alınmalı!
Suriyelilerin İhtiyaçları İçin Tedbir Alınmalı!
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde, Şanlıurfa Kent Konseyi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği “Türkiye'deki Suriyeliler, iç içe geçişler” konferansı düzenlendi.
Siverek Ticaret Odasından Turnalara Kosgeb Ziyareti
Siverek Ticaret Odasından Turnalara Kosgeb Ziyareti
Fikrim Geleceğim Şanlıurfa programına katılan 30 kadın girişimci adayı, 46 saatlik girişimcilik eğitimini tamamladı.Şanlıurfa’da verilen eğitimler Kapsayıcı Büyüme Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve KOSGEB işbirliği ile hayata geçirildi.
AB,Urfa Sözünü Tutmadı!
AB,Urfa Sözünü Tutmadı!
Ödüller Sahibini Buldu!
Ödüller Sahibini Buldu!
Şanlıurfalı Öğrencilere 8 Yıl Ücretsiz Eğitim Fırsatı
Şanlıurfalı Öğrencilere 8 Yıl Ücretsiz Eğitim Fırsatı
Urfalı Türkücü,Tuncer “LO” İle Geliyor!..
Urfalı Türkücü,Tuncer “LO” İle Geliyor!..
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
23°C / 12°C
Durum
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:40
Güneş
05:15
Öğle
12:29
İkindi
16:14
Akşam
19:29
Yatsı
20:56
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿