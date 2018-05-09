Vatandaş Soruyor, Hep Böyle Mi Kalacağız?

Yol Görünmüyor Bile

Nedir bu Yollardan Çektiğimiz

Belediye Başkanı Halimizi Görsün

Yağışların etkisiyle meydana gelen sel ve su taşkınlarına bir türlü çare bulamayan belediye vatandaşları bıktırdı. Her yağmur yağdığında yollarının kapanmasından dolayı adım bile atamayan vatandaşlar; “Sürekli böyle yolda kalıyoruz. Bu ne zamana kadar devam edecek” dedi.Sel sularının asfalt yola dolmasıyla, vatandaşlar mahsur kaldı. Bir adım dahi atılamayacak seviyeye gelen sel suları ulaşımı engellediği gibi vatandaşı da işinden etti.Konu hakkında görüntüleri elimize ulaştıran vatandaş en ufak yağışlarda bile yol, sudan görünmüyor. Dördüncü defadır yolda kalıyoruz. Yollarımız asfalt yapıldı diye sevindik ama kullanamadıktan sonra neye yarar.Bu yollardan çektiğimiz nedir?” diyerek sitemde bulundu.Çektikleri video ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye seslenen vatandaşlar, Ekinci’den duruma müdahale edilmesi gerekliliğini talep etti. halimizi görün diyen vatandaşlar konu hakkında çarenin bir an önce bulunmasını isteyerek sürekli böyle olaylara maruz kalmak istemediklerini dile getirdiler.