Bu haber 09 Mayıs 2018 16:29:57 Tarihinde eklenmiştir.
Vatandaş Soruyor, Hep Böyle Mi Kalacağız?
1 haftadan beridir meydana gelen yağışlar hayatı felç etmeye devam ediyor. Bu sefer de selden etkilenen yer Eyyübiye’ye bağlı mahalleler… Sel sularından dolayı kapanan yolda mahsur kalan vatandaşlar soruyor; “Hep böyle yolda mı kalacağız?”
Yağışların etkisiyle meydana gelen sel ve su taşkınlarına bir türlü çare bulamayan belediye vatandaşları bıktırdı. Her yağmur yağdığında yollarının kapanmasından dolayı adım bile atamayan vatandaşlar; “Sürekli böyle yolda kalıyoruz. Bu ne zamana kadar devam edecek” dedi.
Yol Görünmüyor Bile
Sel sularının asfalt yola dolmasıyla, vatandaşlar mahsur kaldı. Bir adım dahi atılamayacak seviyeye gelen sel suları ulaşımı engellediği gibi vatandaşı da işinden etti.
Nedir bu Yollardan Çektiğimiz
Konu hakkında görüntüleri elimize ulaştıran vatandaş en ufak yağışlarda bile yol, sudan görünmüyor. Dördüncü defadır yolda kalıyoruz. Yollarımız asfalt yapıldı diye sevindik ama kullanamadıktan sonra neye yarar.
Bu yollardan çektiğimiz nedir?” diyerek sitemde bulundu.
Belediye Başkanı Halimizi Görsün
Çektikleri video ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye seslenen vatandaşlar, Ekinci’den duruma müdahale edilmesi gerekliliğini talep etti. halimizi görün diyen vatandaşlar konu hakkında çarenin bir an önce bulunmasını isteyerek sürekli böyle olaylara maruz kalmak istemediklerini dile getirdiler.
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