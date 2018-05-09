Çiftçi Açıkladı, Sıra Siverek'te

En Uzun Kırsal Yola Sahibiz

Sadece Şehir Merkezi Değil

Merkez İlçeye Beton Yol Uygulaması

Siverekliler Bize Güveniyor

13 İlçeye Yeni Yol

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsal alanlarda beton yol uygulamasını sürdürüyor. Büyük kısmı tamamlanan yol çalışmalarında sıra Siverek’e geldi.Türkiye'nin en uzun kırsal yol ağlarından birine sahip olan Urfa’da ulaşımın sağlıklı ve uzun ömürlü olması için çalışmalar yapılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sıkıştırılmış beton yol uygulaması ile kırsal yolları düzene sokma çalışmalarına gidiyor.Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi dışında ilçeler ve ilçeye bağlı mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor.en büyük nüfus yoğunluğuna sahip olan Siverek'te beton yol uygulamasına devam edilirken, ilçeye bağlı mahallelere de el atan Belediye ilçe giriş çıkışlarında çalışmalara başladı. Dün itibariyle Siverek’e bağlı Arıklı-Başbük yollarında çalışmalara başlandıBüyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yol çalışmlarına başladığı Siverek ilçesi için şunları ifade etti; "Şanlıurfalı kardeşlerimiz Siverekli kardeşlerimiz bize güveniyor bizlerde her gün bir önceki günden daha çok çalışarak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz"Kırsal beton yol uygulamasını 2018 yılı içerisinde 13 ilçede yaygınlaştırılacağını belirten Çiftçi, "Başta Reis-i Cumhurumuz Recep Tayip Erdoğan'ın Türkiye'de başlatmış olduğu Türkiye kalkındırma hamlesine aynı şekilde bizlerde yerel yöneticiler olarak ilimizde ilçelerimizde yaptığımız çalışmalar ile bu hamleye destek olmaya çalışıyoruz. Beton yol uygulaması Şanlıurfa için önemli bir uygulama, pilot uygulama olarak Siverek ve Viranşehir ilçelerimizde uyguladığımız Kırsal beton yol uygulamasını 2018 yılı içerisinde 13 ilçemizde yaygınlaştıracağız. Kalıcı, uzun süreli ve kırsal mahalleye en uygun, en dayanıklı yollar Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından plan ve programları yapılmış durumdadır. Şanlıurfalı kardeşlerimiz Siverekli kardeşlerimiz bize güveniyor ve bizlerde her gün bir önceki günden daha çok çalışan, bir yaklaşım ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.