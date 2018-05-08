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Bu haber 08 Mayıs 2018 19:05:13 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da, Spor İçin Köyden Şehre Getiriliyorlar

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip illeri arasında ilk sırada yer alan Şanlıurfa’da genç yeteneklerin spora teşvik edilmesi amacıyla çeşitli projeler yürütüldüğünü, çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi için ailelerin destek vermesini istedi.

Urfa’da, Spor İçin Köyden Şehre Getiriliyorlar

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip illeri arasında ilk sırada yer alan Şanlıurfa’da genç yeteneklerin spora teşvik edilmesi amacıyla çeşitli projeler yürütüldüğünü, çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi için ailelerin destek vermesini istedi.

SPOR YETENEK TARAMASI BAŞLADI

Türkiye genelinde başlatılan ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde her yıl 1500 elit sporcunun kazandırılmasına yönelik Gençlik Spor Bakanlığıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği Türkiye Sportif Yetenek Taraması projesi kapsamında Şanlıurfa’da  52 bin 3. sınıf öğrencisi yetenek taramasından geçiriliyor.

Şanlıurfa Valiliği nezdinde Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün belirlediği 28 antrenör, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği 40 öğretmen tarafından oluşturulan 4 ayrı grup  2 Hazirana kadar öğrencileri çeşitli testlerden geçirerek yeteneklerini keşfedecek. Oluşturulan uzman ekip, çeşitli cihazlar kullanarak öğrencilerin hangi spor dalında başarılı olabileceği konusunda belirlemeler yapacak.

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa’da gençlerin spora kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, proje kapsamında diğer illerde birer istasyon kurulduğunu ancak Şanlıurfa’nın nüfusu göz önüne alınarak istasyon sayısının 4 olarak belirlendiğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bu projesiyle Şanlıurfa’dan uluslararası düzeyde başarı elde edecek sporcular çıkacağından şüphe duymadıklarını ifade eden Vali Erin, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine önem verdiğimiz kadar spor, sosyal ve sanatsal faaliyetlerde de yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağlayan bu gibi projeleri çok önemsiyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde keşfedilecek yeteneklerin doğru yönlendirilmesi ve spor yapmalarına yönelik olanak sağlanması için gerekli hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz” dedi.
Çocuk ve gençlerin yanı sıra her yaştan vatandaşları spora teşvik eden projeler üreterek uygulamaya koyan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a ve emeği geçenlere teşekkür eden Vali Erin, sportif faaliyetlere katılmak isteyen çocuklar için de aileleri duyarlı olmaya davet ederek, “Sportif faaliyetlere katılmak isteyen çocuk ve gençlerimiz için ailelerimiz mutlaka duyarlı olmalı. Spor yapmaları için destek vermelidir. Spor yapmak sadece bir alanda şampiyon olmak, madalya almakla başarısı ölçülen bir faaliyet değil, sağlıklı bir beden ve sağlıklı beyin için gerekli bir aktivitedir” diye konuştu.
 

KOŞABİLİYORKEN KOŞ PROJESİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 2012 yılında başlattığı ve 2018 yılında Türkiye’nin 81 ilinde uygulamaya koyduğu “Koşabiliyorken Koş” projesi, Şanlıurfa’da da uygulanmaya başlıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, gönüllü antrenörlerin katılımıyla alışveriş merkezleri, çarşılar, camiler ve vatandaşların toplu bulunduğu yerlerde tanıtımı yapılan proje için, televizyonlar ve sosyal medya aracılığıyla halkı spora teşvik etmek için de Şanlıurfa için özel çekimi yapılan videolar hazırlandı.

Halkın spor aktivitelerine katılmasını amaçlayan, il genelindeki spor tesislerinde antrenörler eşliğinde spor yapma imkânı sağlayan proje ile spor alanlarında bilinçli spor yapılması, boş zamanların sporla değerlendirilmesi, spor branşlarında eğitim verilmesi ve sağlık taramalarının gerçekleştirilmesi de hedefleniyor.

Proje, Şanlıurfa ve ilçelerde belirlenen koordinatörler nezaretinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü spor tesislerinin yanı sıra yerel yönetimler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait spor tesislerinin her yaştan vatandaşın spor yapmasına imkân sağlıyor.
 

SPOR İÇİN KÖYDEN ŞEHRE GETİRİLİYORLAR

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün hazırladığı, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında desteklenen “Sen De Spor Yap” adlı proje ile Şanlıurfa ili merkez İlçelerinde ve kırsal kesimindeki taşımalı okullarda eğitim gören, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılabilme imkânından yoksun olan gençleri ildeki mevcut spor tesislerine getirilerek bu tür faaliyetlere katılmaları sağlanıyor.

Proje kapsamında belirlenen kırsal mahallelerdeki öğrenciler servislerle alınarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesislerine getirilip, istedikleri spor branşına katılarak spor yapmaları sağlanıyor. Öğlen saatinde kek ve meyve suyu dağıtılan öğrenciler, spor faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından servislerle evlerine bırakılıyor.
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Spor
Urfa’da, Spor İçin Köyden Şehre Getiriliyorlar
Urfa’da, Spor İçin Köyden Şehre Getiriliyorlar
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip illeri arasında ilk sırada yer alan Şanlıurfa’da genç yeteneklerin spora teşvik edilmesi amacıyla çeşitli projeler yürütüldüğünü, çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi için ailelerin destek vermesini istedi.
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