Urfa'yı Vuran Selin Ardından,Dedaş Harekete Geçti!

Şiddetli yağmurun ardından yaşanan sel baskını nedeniyle elektrik şebekesi zarar gördüğü için karanlıkta kalan Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine Dicle Elektrik Dağıtım ekiplerinin hızlı ve zamanında müdahalesi ile kısa sürede yeniden elektrik verildi. Enerji şirketine bağlı bakım ve onarım ekipleri, zarar gören şebekeyi onarmak için hızla gerekli çalışmaları başlattı.İlçede gün içerisinde zaman zaman etkili olan yağmur, gece sağanağa dönüştü. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel baskınından çok sayıda ev, işyeri ve araç etkilenirken, ilçenin elektrik şebekesi de zarar gördü. Cadde ve sokaklarda sele kapılarak sürüklenen 13 araç, elektrik direklerine çarparak hasar verdi. Ağaçların devrildiği ve yolların çöktüğü selde birçok yerde enerji nakil hattı da koptu. Şebekenin zarar görmesi yüzünden bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Can kaybının yaşanmadığı selin ardından hızla harekete geçen Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, organize bir çalışmayla çok kısa sürede ilçenin tümüne elektrik enerjisi verdi. Ardından bakım ve onarım ekipleri, hasar gören elektrik direği ve panolarını onarmaya, kopan telleri ise yenilemeye başladı. Dicle Elektrik ekiplerinin yaptığı çalışma, sele rağmen enerjisiz kalmayan ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.