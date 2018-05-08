Suriyelilerin İhtiyaçları İçin Tedbir Alınmalı!

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde, Şanlıurfa Kent Konseyi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği “Türkiye'deki Suriyeliler, iç içe geçişler” konferansı düzenlendi.Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr Mahmut Kaya’nın konuşmacı olduğu konferans, fotoğrafların Murat Ayneli tarafından çekilen mültecilerin dramının anlatıldığı sinevizyon gösterimiyle başladı.Programın açılışında konuşan Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen, Kent Konseyi'nin işleyişini öğrencilere anlattı. Erkan Sözen, Suriye konusunda emperyalistlerin bu kadar ince eleyip sık dokuyarak yapacaklarını hesap edemedik diyerek; “Bizim 6 ayda biter diye hesap ettiğimiz bir süreç, Beşar Esad ikna edilemeyince olmadı. Esad’ın Emperyalistlerle işbirliği yapması işleri karmakarışık etti. Sömürgeciler tarafından 100 sene sonra yeniden bölgenin paylaşılmaya çalışılması, ufak devlet kurma hayalleri, bölgede işleri yeniden çıkılmaz bir hale getirdi. Ama şunu unutmayınız ki bir daha asla emperyalistler bu bölgeleri dizayn edemeyecek. Burada en büyük görev okuyan gençlere düşüyor” diyerek öğrencileri Kent konseyinde çalışmalara katılmaya davet etti.Daha sonra söz alan Şanlıurfa Büyükşehir Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek, 7 yıldır devam eden Suriye savaşının ümmetin ciddi bir yarası olduğunu belirterek. Büyükşehir Belediyesi olarak mülteciler için yapılan çalışmalara her zaman destek olduklarını söyledi.Programın açılışında son olarak Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hasan Akan konuştu. Hasan Akan, yanı başımızda devam eden hadiselerin başta Türkiye olmak üzere tüm İslam alemini etkilediğini söyleyerek, akademik olarak üzerlerine düşen her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi.Açılış konuşmalarının ardından Sosyolog Dr. Mahmut Kaya, “Türkiye’deki Suriyelilerin ortak tarihi ve kültürel hafızası akrabalık bağları göç sürecinde dayanışma ve yardımlaşmayı olumlu etkilemekte olduğunu söyledi.Şehre uyum konusunda ortak miras önemli fonksiyonlar icra etmektedir diyen kaya; “Özellikle akrabalık bağları barınma, iş bulma hizmetlere erişim konusunda kolaylaştırıcı unsurlar. Bu anlamda sınır illerinde bütünleşme sağlanmakta. Ancak kalış süresi uzadıkça ihtiyaçlar çeşitlendikçe göçün maliyeti ve kimseyi arttıkça bazı sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bunlar için de tedbirler alınması gerekir. Emeği geçen tüm kurum ve STK’lara teşekkür ederim” dedi.Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programa Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen, Şanlıurfa Kültür ve Turizm dairesi başkanı Suphi Çiçek, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.