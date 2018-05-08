Siverek Ticaret Odasından Turnalara Kosgeb Ziyareti

TURNALARA KOSGEB ZİYARETİ

Fikrim Geleceğim Şanlıurfa programına katılan 30 kadın girişimci adayı, 46 saatlik girişimcilik eğitimini tamamladı.Şanlıurfa’da verilen eğitimler Kapsayıcı Büyüme Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve KOSGEB işbirliği ile hayata geçirildi.Türkiye genelinde kadın girişimciler yetiştirmek üzere yola çıkan Fikrim Geleceğim Projesi'nde Şanlıurfa etabının son dersi yapıldı. Program kapsamında yaklaşık 400 aday arasından seçilen 30 kadın girişimci adayı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nden onaylı sertifikalarını almaya hak kazandı.Fikrim Geleceğim Şanlıurfa programı katılımcıları, son dersin ardından girişimcilik eğitimlerine pasta keserek veda etti. Fikrim Geleceğim projesi kapsamında başlayan ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimlerin son dersine KOSGEB Şanlıurfa İl Müdürü İdris Erkeksoy da katılım gösterdi. Şanlıurfalı turnalarının sorularını yanıtlayan Erkeksoy, girişim fikrini gerçekleştirmek isteyen kadınlara verilen hibe desteğinden ve adayların yararlanabilecekleri olanaklardan bahsetti. Odamız adına toplantıya katılan Genel Sekreterimiz Yeliz AKIN kadınların her alanda girişimci olmalarını ve destek noktasında kadınlarımızı arkasında olacağımızı bildirdi.Eğitim maratonunun dördüncü yılında İzmir, Gaziantep, Kastamonu, Adana, Çanakkale, Konya, Kars, Edirne, Eskişehir ve Şanlıurfa’da toplam 300 kadına ulaşan Fikrim Geleceğim projesi, 2018 yılında da kadın girişimci adaylarıyla buluşmaya devam edecek.