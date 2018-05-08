Tatlıses,Bu Duruma Ne Diyecek?

"ÇİĞ KÖFTEYE GEVREK DERİZ"

HESABI ÇALINDI

ÜSTSÜZ VİDEOLARIYLA GÜNDEME GELDİ

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Serel Yereli, bu seferde İbrahim Tatlıses'i diline doladı.İbrahim Tatlıses'in milletvekili aday adaylığını duyurduğu fotoğrafı Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Serel Yereli, "Çiğ köfteye de gevrek deriz artık" diyerek dalga geçti.Kendi üstsüz videosunun ardından erkek arkadaşının da yarıçıplak videosunu paylaşan Yereli'nin Instagram hesabı hacklenmişti. Hesabını çalınan oyuncu kısa süre içinde geri alarak kullanıcı adını değiştirdi. Oyuncu hesabının hacklenmesi için: "Hacklenmiştim geri aldım. Artık bana serellllyyyy diyeceksiniz" dedi.Oyuncu Serel Yereli, İtalya'da sıcaktan bunalarak kıyafetini çıkarmış ve bu anların videosunu Instagram hesabından paylaşmıştı.