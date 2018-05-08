Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 08 Mayıs 2018 14:17:24 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa İş Dünyası,Urfa İçin Çalışacak Vekil İstiyor...

BAŞKAN PELTEK, ŞANLIURFA İŞ DÜNYASININ SEÇİMLERİNDEN BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Urfa İş Dünyası,Urfa İçin Çalışacak Vekil İstiyor...

ŞUTSO Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa iş dünyasının 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Başkanlık ve Milletvekilliği Seçimleri’nden beklentilerini açıkladı.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa iş dünyasının, 24 Haziran Başkanlık ve Milletvekilliği Seçimlerine odaklandığını, gerçekleştirilecek seçimlerde Şanlıurfa’ya gerçek anlamda hizmet edebilecek liyakatli, dürüst, sözüne güvenilir, enerjisini ilimize harcayacak adayların belirlenmesini, seçilen milletvekillerinden de siyasi parti ayrımını bir kenara bırakıp Şanlıurfa’ya hizmet için güç birliği yapmalarını ve istikrarlı bir siyasi duruş sergilemelerini beklediğini söyledi.

Başkan Peltek açıklamasında şunları kaydetti: “Şanlıurfa, öncelikli olarak tarım ve turizm kenti.  Bu nedenle, Şanlıurfa’yı Ankara’da temsil edecek milletvekillerimizin sanayi, tarım ve turizm alanlarında yeterli donanım ve bilgiye sahip olmaları gerekiyor. Tabii ki biz iş dünyası temsilcileri olarak, vekillerimizden üreticilerin ve sanayicinin taleplerine kulak vermelerini, sorunlarının çözümünde etkin olmalarını isteriz. Ancak, Şanlıurfa diğer değerleriyle de var olan bir kent. Bu nedenle 27. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girecek Şanlıurfa milletvekilleri, her kesimin sesi olmak için çalışmalı.

İş dünyası özelinde milletvekillerimizden beklentilerimize gelince; Sanayideki dönüşümü gerçekleştirmek ve ihracatı artırmak için Şanlıurfalı milletvekillerinin bu konuda ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. Teşvik, hibe ve destek politikalarında etkin rol almaları ilimize ve bölgemize bu anlamda katkı sunmaları ve sanayicinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü karşılayacak mesleki eğitim faaliyetleri için direkt müdahil olmaları gerekiyor.

Her şeyden önemlisi, Şanlıurfa milletvekillerinin Ankara’ya gittiklerinde siyasi parti ayrımını bir kenara bırakıp Şanlıurfa için güç birliği yapmalarını, özelde sanayicinin, genelde Şanlıurfa’nın sorunlarının çözümü için muhatap bulunabilecek bir vekil profili istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfa İş Dünyası,Urfa İçin Çalışacak Vekil İstiyor...
Urfa İş Dünyası,Urfa İçin Çalışacak Vekil İstiyor...
BAŞKAN PELTEK, ŞANLIURFA İŞ DÜNYASININ SEÇİMLERİNDEN BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI
Urfa'nın Gizli Hazinesi;'Takoran Vadisi'
Urfa'nın Gizli Hazinesi;'Takoran Vadisi'
Fırat Nehri'nin dik uzanan kayalıklarla süslediği, bölge halkının "saklı cennet" olarak tanımladığı eşsiz güzellikteki "Takoran Vadisi", tabloları aratmayan görselliğiyle keşfedilmeyi bekliyor.
Atilla,İlçenin Kanayan Yarası Haline Gelen Sorunu Çözdük
Atilla,İlçenin Kanayan Yarası Haline Gelen Sorunu Çözdük
Ceylanpınar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Halk Danışma Meclisi'nin 3'üncü toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda vatandaşlar sorular sorarken, Başkan Atilla ise sorulan tüm sorulara titizlikle cevap verdi.
Aralarında Urfa Var mı?,Tebliğ Yayınlandı!
Aralarında Urfa Var mı?,Tebliğ Yayınlandı!
Bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesidir.
Urfa Milletvekiline, Büyük Tepki!
Urfa Milletvekiline, Büyük Tepki!
Bayındırlık eski Bakanı Cevat Ayhan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve eski Bakan Faruk Çelik'in ziyareti esnasında Ayhan’ın ölüm anının Twitter hesabından paylaşılması büyük tepki topladı.
Balıklıgöl’e İbadet İçin Gidelim, Piknik İçin Buyurun Gap Vadisine!
Balıklıgöl’e İbadet İçin Gidelim, Piknik İçin Buyurun Gap Vadisine!
GAP Vadisi tanıtım toplantısı Büyükşehir Belediyesi Konferans salonunda başladı.
Urfa'da 5600 Kişi Var!
Urfa'da 5600 Kişi Var!
​Seçim güvenliğini denetlemek amacıyla ‘Sandık Gücü’ adlı organizasyonu kuran CHP Parti Meclisi üyesi Mehmet Ali Çelebi, Şanlıurfa’da sahte seçmen yazıldığı yönünde bazı kuşkulu tespitlerini açıkladı.
Güvenç Hakkında Bomba İddia!
Güvenç Hakkında Bomba İddia!
FETÖ'ye finansal destek sağlamak suçundan 21 aydır İzmir'de tutuklu yargılanan Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay etkin pişmanlıktan faydalanmak için FETÖ ile irtibatlı olduğunu iddia ettiği 84 kişinin adını polise ve savcılığa verdi. Küçükbay'ın ifadelerinde Şanlıurfa'da Vali (11.09.2011- 29.11.2013) ve Büyükşehir Belediye Başkanı (2014-2015) olarak görev yapan Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in de ismi geçiyor. Biri eski üç AK Parti milletvekili ile Merkez Valisi Hüseyin Avni Coş için işlem yapılmadı.
Güven Kongre İle Resmen Seçildi..
Güven Kongre İle Resmen Seçildi..
AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanlığı’nın 5. Olağan Kongresi geniş katılımla gerçekleştirildi.
Muhtar Torgut'tan,Başkan Bayık'a Teşekkür...
Muhtar Torgut'tan,Başkan Bayık'a Teşekkür...
Hilvan Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan köy içi yolları iyileştirme çalışmaları devam ediyor.
Vali Erin Afet Bölgesinde Talimatı Verdi!
Vali Erin Afet Bölgesinde Talimatı Verdi!
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, önceki gün gerçekleşen yağışlardan etkilenen Hilvan ilçesine bağlı Uluyazı kırsal mahallesinde incelemelerde bulundu.
Urfa İş Dünyası,Urfa İçin Çalışacak Vekil İstiyor...
Urfa İş Dünyası,Urfa İçin Çalışacak Vekil İstiyor...
Tatlıses itirafı: Format gereği öyle yaptık
Tatlıses itirafı: Format gereği öyle yaptık
Urfa'nın Gizli Hazinesi;'Takoran Vadisi'
Urfa'nın Gizli Hazinesi;'Takoran Vadisi'
Tekrar İhaleye Çıktı,Teklif;20 Bin 500 TL!
Tekrar İhaleye Çıktı,Teklif;20 Bin 500 TL!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
24°C / 13°C
Durum
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:42
Güneş
05:16
Öğle
12:29
İkindi
16:14
Akşam
19:28
Yatsı
20:55
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿