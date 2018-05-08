Urfa'nın Gizli Hazinesi;'Takoran Vadisi'

FOTOĞRAF SANATÇILARININ UĞRAK YERİ OLDU

TRABZON’DAKİ UZUNGÖL’E BENZETİLİYOR

Fırat Nehri'nin dik uzanan kayalıklarla süslediği, bölge halkının "saklı cennet" olarak tanımladığı eşsiz güzellikteki "Takoran Vadisi", tabloları aratmayan görselliğiyle keşfedilmeyi bekliyor.Türkiye'nin en fazla su taşıyan ve akış hızı en yüksek olan nehirlerinden Fırat Nehri'nin yıllar içinde oluşturduğu Takoran Vadisi, Siverek ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Mezra Mahallesi'nden başlayıp Adıyaman'ın Gerger ilçesine kadar uzanıyor.Yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki vadi, görenleri kendine hayran bırakıyor.Şimdiye kadar herhangi bir sportif ve kültürel faaliyetin yapılmadığı vadi, bakir doğasıyla süslü yabani çiçeklere ve hayvanlara ev sahipliği yapıyor.Zengin bitki örtüsünün yanı sıra pek çok doğal mağara ve küçük koyları da barındıran, bölge halkının "saklı cennet" olarak isimlendirdiği vadi, özellikle gün batımında suya yansıyan kızıllık ve kaya gölgeleriyle adeta renk cümbüşü sunuyor.Şanlıurfa’ya gelen her ziyaretçinin uğramak istediği Takoran Vadisi, şu sıralar turistlerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarının ve belgesel çekmek isteyenlerinde gözdesi haline geldi. Vadiye ayak basanlar isterse doğa yürüyüşü yapabilecekleri gibi göl kenarında bulunan teknelerle de tur yapabilme imkanına sahip oluyorlar.Yarımada şeklindeki köyü, mavi berrak suları, sahip olduğu kanyon ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Gazeteci Şükrü Dolaşın Objektifinden yansıyan fotoğrafta Şanlıurfalıların “Trabzon Uzungöl” benzetmesi yaptığı bölge daha çok keşfedilmeyi bekliyor.