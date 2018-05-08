Tekrar İhaleye Çıktı,Teklif;20 Bin 500 TL!

Viranşehir Belediyesi tarafından Şehit Ahmet Oktay Günak Park Büfesi tekrar ihaleye çıkarıldı.Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan ancak ihaleyi alan firmanın idari şartname gereğini yerine getirmediğinden dolayı iptal edilen Şehit Ahmet Oktay Günak park büfesi tekrar 3 yıllığına ihaleye çıkarıldı.Belediye toplantı salonunda gerçekleşen Şehit Ahmet Oktay Günak Park Büfesi ihalesine Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Şık, Komisyon üyeleri ve 6 istekli firma katıldı.Açık arttırma usulü olup basına açık şeffaf bir şekilde gerçekleşen ihalede isteklilerin vermiş olduğu teklifler komisyonca tek tek not edildi.Yaklaşık yarım saat süren ihalede 6 isteklilerden Beşinin ihaleden çekilmesi üzerine ihale yıllık 20 Bin 500 TL’ye son teklif veren Mürsel Daban isimli isteklide kaldı.Yıllık 20 Bin 500 TL’ye teklif veren Mürsel Daban isimli isteklinin vermiş olduğu teklif komisyon tarafından yapılacak olan değerlendirme ve incelemenin ardından sonuçlanacak.