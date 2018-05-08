Atilla,İlçenin Kanayan Yarası Haline Gelen Sorunu Çözdük

Ceylanpınar Belediyesi tarafından düzenlenen Halk Danışma Meclisi toplantısının üçüncüsü vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

TOPLANTIDA YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR ANLATILDI

Ceylan Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıya siyasi parti temsilcilerinden sivil toplum kuruluşlarına, İlçe esnaflarından kanaat önderlerine kadar toplumun farklı kesimlerinden davetliler katıldı. Toplantı başlamadan önce Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, bütün davetlilerle tek tek tokalaştı. Yemek ikramının ardından kısa bir açılış konuşması yapan Başkan Atilla, üçüncüsü düzenlenen halk danışma meclis toplantısının ilçe için faydalı olduğunu belirterek önceki toplantıda 3 yılın hizmetlerin anlatıldığını, bu toplantıda ise son 4 yılda yapılan hizmetlerin ve devam eden projelerin anlatılacağını söyledi.

4 YILDA CEYLANPINAR'IN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

İlçe genelinde şehrin düzeni, alt yapı ve üst yapının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için imarın taviz verilmeden uygulandığını vurgulayan Başkan Atilla, anlayışlarından dolayı Ceylanpınarlılara teşekkür etti. Başkan Atilla, açılış konuşmasının ardından Ceylanpınar Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri slayt sunumuyla Halk Danışma Meclis üyelerine ve vatandaşlara anlattı. Alt yapı çalışmalarından üst yapı çalışmalarına, sosyal hizmetlerden kalıcı projelere kadar birçok konuda katılımcıları bilgilendiren Başkan Atilla, belediye bütçesinin yetersiz olmasına rağmen ilçeye büyük hizmetler kazandırdıklarını aktardı.

VATANDAŞ SORDU, BAŞKAN ATİLLA TİTİZLİKLE CEVAPLADI

Slayt sunumunun ardından Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, katılımcıların sorularını cevapladı. Halk Danışma Meclis üyeleri hizmetlerle alakalı merak ettikleri soruları Başkan Atilla’ya yönelttiler. İlçenin sorun ve sıkıntılarının da aktarıldığı toplantıda Başkan Atilla, ilçenin sorunlarının çözümü konusunda gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Soruların yanı sıra ise vatandaşlar Başkan Menderes Atilla'ya ilçeye kazandırdığı hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.

"CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ GÜNEYDOĞU'NUN EN MODERN HASTANESİ OLACAK"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 18 Haziran'da Ankara'da ihalesi yapılacak olan 150 Yataklı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en modern hastanesi olacağını ifade etti. Atilla, "Ceylanpınar Devlet Hastanesi ben müdahil olmamış olsaydım, belki de bir senedir bitmiş olurdu. Faaliyette olan hastanede nüfusa göre yetersiz ve 75 yataklı şeklinde faaliyette olurdu. Ama ben nüfusu düşündüğüm için bu projeyi kabul etmedim. Ankara ile Ceylanpınar arasında gidip gelerek bu yatak sayısını 75'ten 150'ye kadar çıkardım. Mühendisler geldi, Ceylanpınar'da inceleme yaptı, saha incelemesi sırasında bazı sorunlar çıktı. Daha sonra sorunları da hallettik. Daha sonra proje bitirilip, bakanlığa teslim edildi. Hastaneyi 150 yatak ama 300 yatak kapasitesine sahip bir hastane olma özelliğinde olacak. Ceylanpınar Devlet Hastanesi Güneydoğu'nun en modern hastanesi olacak. Hastanenin 15 Haziran'da Ankara'da ihalesi yapılacak" dedi.

"İLÇENİN KANAYAN YARASI HALİNE GELEN TAPU SORUNUNU ÇÖZDÜK"

Başkan Menderes Atilla, kendilerinden önce ilçenin kanayan yarası haline gelen tapu sorununun çözüme kavuştuğunu ifade ederek, "Biz göreve gelmeden önce ilçede tapu sorunu kangren haline gelmişti. Ama biz göreve gelir gelmez bu duruma bir el attık. İlçenin kanayan yarası haline gelen tapu sorununu çözdük. Şu anda ilçemizde tapu ve kadastro çalışmalarında da sona gelindi. Yakın zamanda tapu ve kadastro sorunu kökten çözüme kavuşmuş olacak. Biz göreve gelirken bir mantık ile hareket ettik. Sıfır sorun, kalkınan ilçe diyerek kolları sıvadık ve çalışmaya başladık. Şu ana kadar bizde önce sorun haline gelen bir çok şeyi hallettik ve çözüme kavuşturduk" diye konuştu.

Halk Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan vatandaşlar, kendilerinin sorularını içtenlikle cevap veren Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya teşekkür ettiler.

Halk Danışma Meclisi Toplantısı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.