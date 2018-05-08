Aralarında Urfa Var mı?,Tebliğ Yayınlandı!

Bu haber 08 Mayıs 2018 13:40:20 Tarihinde eklenmiştir.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısından yayınlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğine göre Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerine verilecek olan desteklemelerin detayları belirlendi.