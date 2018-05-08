Urfa İçin Güzel Haber,Artık 2 Tane Var!

Acil müdahalede hastalar için önemli bir teşhis cihazı olan tomografinin sayısı 2'ye çıktı. Araştırma Hastanesi acil servisinde artık 2 tomografi cihazıyla hizmet verecek.Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesinde Acil Servisinde ikinci tomografi cihazı hizmette başladı.Hastane Başhekimi Dr. Murat Halitoğlu, yeni tomografi cihazının teknolojinin en son ve en gelişmiş özelliklerine sahip olduğunu söyledi.Halitoğlu “Tomografi cihazı başta trafik kazaları, travmalar, felç, beyin kanaması, akciğer embolisi, damar tıkanıklığı, kanser erken teşhisi gibi birçok konuda geniş olanaklar sağlayacak. Bu konuda çok ciddi bir eksikliğimiz söz konusuydu. Bilindiği gibi ilimiz acil vakalar anlamında çok yoğun bir konumda. Bazen çok ciddi hastalarımız geliyor. Onlara en iyi hizmeti verebilmek adına acilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Acil servis çok önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir birim. Acil servis ile ilgili bundan sonra da düzenlemelerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.