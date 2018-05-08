Urfa Maçının Biletleri Satışa Çıktı!

Taşyürek Destek İstedi

Şanlıurfaspor’un Gümüşhanespor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.Şanlıurfaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off çeyrek final ilk maçında Perşembe günü akşam saat 19.00’da Gümüşhanespor ile karşı karşıya gelecek. Şanlıurfaspor Yönetimi, stadın dolması için maç bileti fiyatlarında indirime gitti. Maarton ve numaralı tribün biletleri 2 TL’den satıla sunulurken, Gold tribünü ise 5 TL olarak belirlendi.Biletinizi 11 Nisan Stadyumu yanındaki Passolig gişelerinden alabilirsiniz.Passolig kartınız olmadan da biletinizi alabiliyorsunuz.Taşyürek, Play-Off’ta tercihlerinin Gümüşhanespor olmasını istediklerini de vurgulayarak, “Biz rakiplerimizden Altay dışında kimseyi yenemedik. Biz bunları da en yukarıdan başlayarak yene yene şampiyon olacağız. Benim en önemli çağrım taraftarlara. Bu kulübün sahibi onlar, gerçekten emek verenler, üzülenler onlar. Ne olursa olsun, bu oyuncular Urfaspor için en iyisini yapmaya çalışacaklardır. Eğer taraftarlarımız, gelip o stadı doldurursa, Urfa’nın ne olduğunu rakiplerimize hissettirirse o zaman biz bu işi başarırız. Kimse bizimle eşleşmek istemiyor, kimse bizimle oynamak istemiyor, biz gücümüzü biliyoruz. Play-Off’ta şampiyon olabilmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.