Tatlıses,Müjdeyi Verdi!

ADAY ADAYI OLDU

İbrahim Tatlıses, Afrin’deki askerlerimize moral için düzenlenen Hatay ziyaretinde okuduğu “Yaylalar” türküsü için 9 yıl aradan sonra stüdyoya girdi. Ünlü türkücü böylece hayatının ilk single’ına imza atmış oldu.AK Parti'den 3 kez milletvekili aday adayı olan ancak listeye girmeyi başaramayan İbrahim Tatlıses, dördüncü defa şansını deneyecek.Daha önce Şanlıurfa'dan milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sefer İzmir'den aday adayı olacak.AK Parti’den İzmir milletvekilliği aday adayı olan İbrahim Tatlıses, müzik dünyasındaki 9 yıllık suskunluğuna sürpriz bir projeyle son verdi. Türkücü, “Yaylalar”ın üç ayrı versiyonundan oluşan single’ın okumalarını tamamladı. Afrin’de görev yapan askerlerimize moral için düzenlenen Hatay gezisinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve askerlerle bu türküyü seslendiren Tatlıses, “Halktan gelen yoğun istek üzerine ‘Yaylalar’ı single olarak çıkarmaya karar verdik. Sonrasında da albüm için stüdyoya gireceğim” dedi.İbrahim Tatlıses, yakında albüm için de stüdyoya gireceğini söyledi.