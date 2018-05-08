Urfaspor,Play-Off Yolunda!

Gümüşhanespor hazırlıkları sürüyor.Şanlıurfaspor, Play-Off çeyrek final 1. Maçında karşılaşacağı Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Şanlıurfaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off çeyrek final 1. Maçında 10 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da 11 Nisan Stadyumu’nda Gümüşhanespor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren Sarı-Yeşilli takım, bugünkü antrenmanda düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 pas çalışması yaptı. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde yapılan idman, ayak tenisi ile sona erdi.Şanlıurfaspor, ligin son maçında sahasında ağırladığı Kahramamaraşspor’u 5-3 yendi. Bu galibiyetle puanını 63’e yükselterek 4. Sırada yer alan Sarı-Yeşilli ekip, Play-Off’a kalmıştı.Hava sıcaklığı dikkate alınarak Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor Play off maçı 10 Mayıs Perşembe günü akşamı 19.00'da oynanacak.