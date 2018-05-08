Balıklıgöl’e İbadet İçin Gidelim, Piknik İçin Buyurun Gap Vadisine!

Içerisinde A’dan Z’ye herşey var

Balıklıgöle ibadet için gidelim

Piknik için Buyurun GAP Vadisine



Teleferik projesine vurgu yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Güneydoğu bölgesi adına örnek bir proje olan GAP vadisi için lansman töreni yapıldı. Mewhmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen lansman törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehgir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.İçerisinde Cumhuriyet Sosyal Tesisleri, GAP SUKAY, Şanlıurfa Bilim Merkezi, Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası ile Teleferik Projesini barındıran GAP Vadisi, Kent Ormanı ile birlikte toplamda 3 milyon 500 bin metrekare üzerinde kurulacak. GAP Vadisi bütün etaplarında, göletler, geniş yeşil alanlar, yürüme yolları, restaurant, kafeterya, çocuk oyun alanları, seyir terasları, Fotoğraf çekim alanları, Peyzaj alanları, Oyun gurupları ve amfi şeklinde oturma alanları yer alıyor.3 milyon 500 bin metrekare üzerine kurulması planlanan ve 6 etaptan oluşan GAP Vadisi Lansman töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Şanlıurfa'da birine nereye gideceksin denildiğinde, 'Balıklıgöl' deniliyor. Canımız sıkıldığında inanç merkezimiz olan noktaya gidiyoruz. Halil u Rahman’a İbadet için gidelim” dedi.“Şanlıurfa artık 2 buçuk milyon insan” diyen Çiftçi, “Sadece bir merkeze yüklenmekle ne trafik çözülüyor, ne güvenlik sağlanıyor. Alan yönetimi konusunda Valilikle beraber çalışıyoruz. Bu mekan risk altında mekan ticaret alanına dönüşmüş dedik. Bu mekanı koruyalım. Tarihi ve turistik alan olarak koruyalım. Piknik yapacaksak bizim Halil-ür Rahman'da ne işimiz var? Yakışır mı, yakışmaz. Piknik için buyurun size GAP Vadisi. İstediğiniz kadar yayılın. Orası turizm kalbi. Onun için alternatif cazibe merkezi oluşturduk" diye konuştu.Teleferik projesine yönelik çok eleştiriler yapıldığını belirten Başkan Çiftçi, "Projeyi bir bütün olarak görmek veya yetki verdiğiniz kişiye güvenmeniz gerekiyor. Bu proje tamamlandığında uçsuz bir seyrin güzelliği olacak. Bu projelerimizin Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.İnşallah bu şehir merkezi 100'ün üzerinde ki trafik yükünü şey merkezimiz üzerindeki gereksiz işgalleri ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Çünkü onlarla birlikte birçok ticari ülkede ortaya çıkacak Buyurun gelin İşletmeleri olarak burada birlikte iş yeterim ama şehrin 12000 yıllık olan tarihimiz ve peygamberler şehri ile her zaman istifa etmiş olduğumuz Hani Rahman Bölgesi'nin şimdi İnşallah yine valiliğimiz ile birlikte Eyüp Nebi dairesine ve Eyüp peygamber makamında 21 büyük inanç projesi ortaya çıkıyor Ve bunları birbirine bağlayan Eyüp Peygamber makamı Halil Rahman'a bağlayan bu defa Turizm yolu projesi devreye giriyor, değerli hemşerilerim kendimizi tarih eve şehir içi yok verdik insanı çok çok önemsedik çok önemsediğimiz için onlar için Gece gündüz demeden çalıştık.Urfalıya Güvendik Urfalı kardeşi Güvendik Urfalı mimara mühendisi Güvendik tüm projeler Bizim kendi evlatlarımız tarafından yapılıyor ben her zaman söylüyorum ve güveniyorum Belki de güvendiğimiz için belki de kendi tarihimize mi kültürümüze kendi sanatımızı ve müziği müzeye sahip çıktığımız için büyüklerimiz tarafından 445 belediye oldu tarihi ve kentler Birliği başkanlığına getirildi Bu da Şanlıurfa için huzur verici"dedi