Urfa’da Bir İlk gerçekleşti

Urfa’da Kuşlar Unutulmadı

Çocuklar da Unutulmadı

Her Sabah Yem Bırakılacak

Urfa Bu Proje İle Örnek Olacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde görevli olan veteriner ve mühendisler hayvan severler tarafından oldukça takdir toplayan ve ilgi gören bir proje oluşturdular. Belediye görevlileri Urfa’da bulunan parklara yerleştirilmek üzere kedi ve kuş evleri yaptılar.Belediye bünyesinde oluşturulan proje ile kedilerin kötü hava şartlarından etkilenmemesi için barınaklar yapıldı. Urfa’da bir ilk olan barınak projesi Urfa’nın her köşesine taşınması için vatandaşlardan yardım ve destek beklendi.Kedi koruma evlerinin yanı sıra uzun direklerin üzerine yapılmış kuş yuvaları da parklara yerleştirildi. Havyanlar için hem kış hem de yaz aylarında oldukça işe yarar bir proje olan kedi ve kuş koruma evlerinin yapımı ve konuşlandırılması geliştirilmek üzere devam edecek.Parklara yerleştirilen kedi ve kuş barınaklarının yanında her gittikleri parkta ellerindeki özel boyalarla oyun alanları oluşturan belediye görevlileri çocukları unutmadıklarını da dile getirerek; “Çocuklarn en keyif aldığı alanlar olan parklarda sadece plastik malzemeli oyuncakların olması içimize sinmedi. Dışarı çıkıp parkta oynayan çocuğa hayvanlar da eşlik etmeli düşücesiyle bu projeyi oluşturduk. Böylelikle parka gelen çocuklar bir yandan oynarken diğer yandan da hayvanlarla iç içe olacak. Ayrıca proje dahilinde oluşturduğumuz oyun alanları çizimi ile de çocukların farklı oyunlar alanlarında keyifli vakit geçirmesini sağlamak istedik.” yorumunda bulundu.Kedi ve kuş barınaklarının olduğu bölüme belediye görevlileri tarafından her sabah yem bırakılacak. Böylece barınağı kullanan hayvanlar aç kalmamış olacak. Bu konuda vatandaşın da desteğini bekleyen görevliler; “Halktan da destek ve yardım gördüğümüz zaman daha iyi işlere hep birlikte imza atabiliriz.” ifadelerini kullandı.Urfa’da ilk kez gerçekleşen bu proje diğer illerde de şimdiden ilgi görmeye başladı. Barınak ve oyun alanı projesi Türkiye’ye örnek olacak.