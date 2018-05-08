‘OY KULLANAMAZ’ YAZILACAK

Seçim güvenliğini denetlemek amacıyla ‘Sandık Gücü’ adlı organizasyonu kuran CHP Parti Meclisi üyesi Mehmet Ali Çelebi, Şanlıurfa’da sahte seçmen yazıldığı yönünde bazı kuşkulu tespitlerini açıkladı.Mehmet Ali Çelebi Twitter’den paylaştığı mesajda şöyle dedi: “Adı-Soyadı-Anne adı-Baba adı-Doğum yeri-Doğum Tarihi-Cinsiyeti bu 7 kriterden 6 tanesinin birebir aynı olma olasılığı 3 Milyarda 1. (Yani 30 Türkiye’de 1) Sadece Urfa’da 5600 kişi var. (İkizler hariç). ‘Korsan Seçmen’ olmaz diyenlere!”Çelebi bir diğer bir tweet’inde de “Adı-Soyadı-Anne adı-Baba adı-Doğum yeri-Doğum Tarihi-Cinsiyeti bu 7 kriterin birebir aynı olma olasılığı 2 Trilyonda 1.(20000 Türkiye’de 1) Sadece Urfa’da 7 kişi var. “Korsan Seçmen” olmaz diyenlere!” diye yazdı.Tüm listeleri kontrol edip tespitler yaptıklarını bildiren Çelebi, Şanlıurfa’da bin 590 kişi belirlediklerini, tüm Türkiye’deki sayının 100 bin dolayında olduğunu tahmin ettiklerini de söyledi.CHP’nin YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu ise muhtarlıklarda askıya çıkan listelerde bu isimlerin bulunduğunu ancak kesinleşen listelerde ilk turda oy kullanamayacaklarına ilişkin ibarelerin yer alacağını söyledi.İki turlu seçimlerde her zaman bu yöntemin izlendiğini de ifade eden Yakupoğlu, “Bu aşamada bir sorun görünmüyor ancak bizim takip etmemiz gereken kesinleşen listelerde 18 yaşını doldurmayan yurttaşların isimlerin yanında ilk turda oy kullanamayacaklarına ilişkin bir kesin ifadenin olup olmayacağı” diye konuştu.