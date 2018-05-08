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Bu haber 08 Mayıs 2018 00:09:33 Tarihinde eklenmiştir.

Güvenç Hakkında Bomba İddia!

FETÖ'ye finansal destek sağlamak suçundan 21 aydır İzmir'de tutuklu yargılanan Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay etkin pişmanlıktan faydalanmak için FETÖ ile irtibatlı olduğunu iddia ettiği 84 kişinin adını polise ve savcılığa verdi. Küçükbay'ın ifadelerinde Şanlıurfa'da Vali (11.09.2011- 29.11.2013) ve Büyükşehir Belediye Başkanı (2014-2015) olarak görev yapan Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in de ismi geçiyor. Biri eski üç AK Parti milletvekili ile Merkez Valisi Hüseyin Avni Coş için işlem yapılmadı.

Güvenç Hakkında Bomba İddia!

FETÖ'ye finansal destek sağlamak suçundan 21 aydır İzmir'de tutuklu yargılanan Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay etkin pişmanlıktan faydalanmak için FETÖ ile irtibatlı olduğunu iddia ettiği 84 kişinin adını polise ve savcılığa verdi. Küçükbay'ın ifadelerinde Şanlıurfa'da Vali (11.09.2011- 29.11.2013) ve Büyükşehir Belediye Başkanı (2014-2015) olarak görev yapan Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in de ismi geçiyor. Biri eski üç AK Parti milletvekili ile Merkez Valisi Hüseyin Avni Coş için işlem yapılmadı.
 

YEMEKLERE KİM KATILDI?

 
İzmir Emniyeti'nin 11 Ocak'ta 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği 40 sayfalık rapor, “FETÖ'nün bürokrat ve siyasi ayağı böyle kapatıldı” yorumlarına neden oldu. Sözcü’den Kamil Elibol’un haberine göre; Küçükbay, cemaat toplantılarına ilişkin şunları söyledi:
 
“Bu toplantılara o dönemde cemaatin İzmir sorumlusu olarak bilinen Bekir Baz gelirdi. 2010'dan 2013'e kadar Mövenpick Otel'de haftanın her Salı günü yapılan toplantılara benimle birlikte; Rıza Akça, Necip Kalkan gibi 20-25 kişi katılırdı. Hatta 2-3 sefer Telekom Bölge Müdürü Y.Y. bu salı toplantılarına katılırdı. Ayrıca, Ramazan aylarında gruptaki işadamları ile Bekir Baz ve yardımcılarının bulunduğu yerde bürokratlardan İzmir eski Valisi Cahit Kıraç, Aydın eski Valisi Hüseyin Avni Coş, Manisa eski Valisi Celalettin Güvenç (Halen AKP milletvekili), İzmir eski başsavcılarından Celal Kocabaş'ın geldiğini hatırlıyorum. 2012'de Necip Kalkan'ın Bayraklı Seyir Tepe'de bulunan restoranda düzenlediği yemekli toplantıya Bekir Baz, Zafer Dokan, Hikmet Alcan katıldı. Aynı yıl çiftliğimdeki iftara Cahit Kıraç, Hüseyin Avni Coş ve Celalettin Güvenç katıldı.”

GÜVENÇ'TEN O İDDİLARA AÇIKLAMA


TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Kahramanmaraş Ak Parti Milletvekili Celalettin GÜVENÇ, aleyhine yapılan haberleri algı operasyonu olarak yorumladı.

Güvenç, açıklamasında, şunları kaydetti: 

''Bugün Bazı Basın Yayın Organlarında Şahsım Aleyhine Çıkan Haberlerle İlgili olarak, Ülkemi 3000 Kilometre uzakta Temsil görevindeyken, malum çevrelerin şahsıma yönelik yeni bir saldırısını öğrendim. Bilinmelidir ki 2008 yılı mayıs ayında başladığım Manisa Valiliğinden Ağustos 2011 tarihinde ayrıldım. Dolayısıyla bu tarihten sonra İzmir ilinde hiç bir toplantıya katılmadım.

1.5 Yıl önceki bir ifadede geçen, yapılan toplantıların açık toplantı olduğunu ispat bakımından, içlerinde Vali ve Bürokratlarında isimlerinin anıldığı bir takım toplantılar için şahsımın suçlanması, tamda 24 Haziran seçimlerinin aday belirlemesi sürecinde, algı operasyonu değilse nedir.

Zavallılar şunu bilmeliler ki Kader Hükmünü İcra Eder. 34 senedir hertürlü engellemeye karşın, bu ülkeye mazlum halkımıza, korkmadan, eğmeden, bükmeden hizmet ettik. Haram lokma yemedik çocuklarımıza yedirtmedik, hiçbir güç merkezine, rantcılara, hırsızlara boyun eğmedik, asla pes etmedik, şimdide korkmuyoruz.

Veremeyecek hesabı olmayanların eşsiz güveniyle yine millet için çalışmaya talibiz....

Gecemiz geleceğimiz hayrolsun, soysuzların hainlerin şerrinden Allah Ülkemi korusun....'' 
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FETÖ'ye finansal destek sağlamak suçundan 21 aydır İzmir'de tutuklu yargılanan Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay etkin pişmanlıktan faydalanmak için FETÖ ile irtibatlı olduğunu iddia ettiği 84 kişinin adını polise ve savcılığa verdi. Küçükbay'ın ifadelerinde Şanlıurfa'da Vali (11.09.2011- 29.11.2013) ve Büyükşehir Belediye Başkanı (2014-2015) olarak görev yapan Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in de ismi geçiyor. Biri eski üç AK Parti milletvekili ile Merkez Valisi Hüseyin Avni Coş için işlem yapılmadı.
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