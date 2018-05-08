Türkiye’de Sayıları Çok Az, Urfa’da Olacak Mı?

Urfa Trambüs Durakları Yakınında Tuvalet Olacak Mı?

Türkiye’de Sayısı Çok Az, Peki Ya Urfa’da?

Dünya’da Sayıları Oldukça Fazla

Urfa Trambüs Projesinde Olacak Mı?

Urfa’da daha yapımına başlanılan günden itibaren yanlış ve aksaklıkla yürüyen trambüs projesi için gereken ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı. Urfalılar trambüs projesi tarihi dokuya zarar verdiği gerekçesiyle ve doğanın katledildiği, yayaların alanlarına kısıtlama getirdiği gerekçesiyle oldukça eleştirildi.Bütün zarar ve aksaklıklara rağmen kısa bir süre sonra faaliyete geçecek olan trambüs ulaşımı için bildiğimiz birçok şeyin yanında bilmediğimiz alanlar da var. Bunlardan önem arz şeylerden biri de trambüs durak alanları yakınında bulunması gereken tuvaletler…Türkiye’nin birçok ilinde faaliyette olan ve şehrin insanları tarafından en çok tercih edilen trambüs, metro gibi toplu taşıma araçları istasyonlarında önemli ihtiyaçlar arasında ilk sıralarda yer alan tuvaletler maalesef ki yok. Olanlar da ise kapıları kilitli şekilde süs olarak duruyor. Bazılarında ise önceden ücretsiz olan tuvaletler daha sonra ücretli şekilde faaliyet vermeye başladı.Dünyada merto, trambüs gibi ulaşım araçlarını kullanan insanların ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü kolaylık düşünülmüş. Özellikle Çin, Japonya gibi ülkelerde bir metro durağında akla gelmeyecek hizmetlerin varlığı, bunlardan yoksun bir ülke olarak bizleri oldukça şaşırtıyor. Özellikle günlük ihtiyaçlar arasında önem arz eden bir alan olan tuvaletler, kalabalık olmayan duraklarda veya yakınlarında bulunuyor. Özellikle bazı ülkelerde yapılması zorunlu olan alanlar arasına giren tuvaletlere Türkiye’de zorunlu olduğu alanlarda dahi rastlamak zor. Rastladığımız alanlarda ise kullanım ücretli, bu da vatandaşı kullanım konusunda oldukça caydırıyor.Urfa trambüs projesi yapımının belirli bir aşamasını kat etmesine rağmen duraklarda veya durak yakınlarında tuvalet ve acil ihtiyaç bölümlerine rastlanmadı. Tuvalet ve acil ihtiyaç bölümleri Trambüs projesi dâhilinde düşünülmedi mi; yoksa masraftan kaçınıp yapılmak mı istenmedi? Henüz bilmiyoruz. Urfalı vatandaşla ise konu hakkında merakını gizlemeyerek yetkililerden konu hakkında bilgilendirme beklediklerini dile getirdi.