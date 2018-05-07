‘’Yükümüz herkesten daha ağır’’



‘’Önümüzde hedeflerimiz var’’

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına, Genel Merkez tarafından görevlendirilen Demet Saatçi Güven Kongre İle Resmen Seçildi.Kongreye; AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci eşi Ayşe Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Vekili Bahattin Yıldız, AK Parti Siverek İlçe Başkanı İlhan Çelik, AK Parti eski kadın kolları başkanı Aysel Göncü, ilçe kadın kolları başkanları, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.AB Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar, kongrede yaptığı konuşmada kadının siyasete sağladığı katkılardan bahsetti. Gülpınar, hükümetleri döneminde kadınlara sağlanan pozitif ayrımcalıkları da anlattı.Yine Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ise önemli mesajlar verdi. Birkaç ay önce getirildiği Kadın Kolları İl Başkanlığı görevi tevdi edilirken önce heyecanlanıp mutlu olduğunu sonra ise yüreğinde ve omuzlarında taşıdığın yükün farkına vardığını söyledi. Güven ‘’AK Parti kurulduğu günden itibaren, kadının siyasi hayattaki duruşunu geçmişteki benzer uygulamanın tamamen dışında, vitrinde durma anlayışından uzak, sahada erkek anlayışın hakim olduğu siyasi arenada, erkeğin yanında yerini alacak bir anlayışı Türk siyasetine kazandırılmıştır. Bu yüzden biz Ak Partili kadınların yükleri herkesten daha ağırdır’’ dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadını toplumun her alanında olduğu gibi siyasi alanda da aktif olarak görmek istediğini belirten Güven ‘’Bu anlayış beraberinde kadın-erkek ayrımına girmeden omuz omuza birlik içerisinde davamız, ülkemiz ve bayrağımız için çalışmayıberaberinde getirmektedir. Bu yolda ilerlerken sahip olduğumuz kimliklerden sıyrılarak çok çalışmak zorundayız. Ben bu göreve geldiğinde, devraldığım bu bayrağı siz değerli yol arkadaşlarım ile birlikte çok daha yukarılara taşıyacağımıza inandım, söz verdim. Çünkü önümüzde hedeflerimiz var. Çünkü içimizdeki çalışma şevkini daha da yukarılara taşıyacak vatan aşkı var. Şimdi tüm takvim yaprakları 24 Haziran’a kilitlenmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ilk seçimini gerçekleştireceğimiz önemli bir seçimin arifesindeyiz’’ dedi.İçerisinde bulundukları sürecin Türkiye ve coğrafyanın geleceği açısından ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını da sözlerine ekleyen Güven ‘’Yüzde 50+1 gibi hedeflerimiz var. Bunları bilerek bu görevi omuzladım ve sizlerle birlikte bu yola çıktım. Urfa’mın kadınlarının geçmişe dönüp baktığımda 16 yıl önce kurulan partimizin hep yükselerek ilerlediğini çok büyük başarılara imza attığını, durmadan hiçbir başarı ile yetinmeden büyüdüğünü görmekteyiz. Bu 16 yıllık süreçle nasıl ki kazanılan başarılar yok sayılarak yenisi için çalışılmışsa, bundan sonraki zamanda da başarılarımızla ile yetinmeyip daha çok çalışıp daha çok yükselmeliyiz. Çünkü bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşmalarında yinelediği gibi; ‘Tekrar seçim olacakmış gibi hazır olmalısınız’ sözünü düstur edinmiş bir anlayışa sahibiz. Hedefi yüzde 50+1 olan bir teşkilat olarak, geniş katılım ile Türkiye sevdalısı kişilerle, amacımıza ulaşmaya çalışacağız. ‘Kadın siyasetin öznesidir’ diyen ve bu anlamda kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güvenine layık olmak için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu bereketli topraklarda, köklü tarihimizi arkamıza alarak çıktığımız bu yolda, bizlere inanan, güvenen insanların dualarını da yanımıza alarak yüzümüzü ileriye çok daha ileriye dönerek, hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz demeden, yorulmak nedir bilmeden çalışacağız. Bu görevi bana layık gören öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında ve Kadın Kolları Genel Başkanımız Lütfiye Selva Çam hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Cenabı Allah yükümüzü hafif eylesin’’ dedi.