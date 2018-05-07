Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 07 Mayıs 2018 23:13:30 Tarihinde eklenmiştir.

Güven Kongre İle Resmen Seçildi..

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanlığı’nın 5. Olağan Kongresi geniş katılımla gerçekleştirildi.

Güven Kongre İle Resmen Seçildi..

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına, Genel Merkez tarafından görevlendirilen Demet Saatçi Güven Kongre İle Resmen Seçildi.

Kongreye; AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci eşi Ayşe Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol,  AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Vekili Bahattin Yıldız, AK Parti Siverek İlçe Başkanı İlhan Çelik, AK Parti eski kadın kolları başkanı Aysel Göncü, ilçe kadın kolları başkanları, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AB Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar, kongrede yaptığı konuşmada kadının siyasete sağladığı katkılardan bahsetti.  Gülpınar, hükümetleri döneminde kadınlara sağlanan pozitif ayrımcalıkları da anlattı.

‘’Yükümüz herkesten daha ağır’’


Yine Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ise önemli mesajlar verdi.  Birkaç ay önce getirildiği Kadın Kolları İl Başkanlığı görevi tevdi edilirken önce heyecanlanıp mutlu olduğunu sonra ise yüreğinde ve omuzlarında taşıdığın yükün farkına vardığını söyledi. Güven ‘’AK Parti kurulduğu günden itibaren, kadının siyasi hayattaki duruşunu geçmişteki benzer uygulamanın tamamen dışında, vitrinde durma anlayışından uzak, sahada erkek anlayışın hakim olduğu siyasi arenada, erkeğin yanında yerini alacak bir anlayışı Türk siyasetine kazandırılmıştır. Bu yüzden biz Ak Partili kadınların yükleri herkesten daha ağırdır’’ dedi.


‘’Önümüzde hedeflerimiz var’’


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadını toplumun her alanında olduğu gibi siyasi alanda da aktif olarak görmek istediğini belirten Güven ‘’Bu anlayış beraberinde kadın-erkek ayrımına girmeden omuz omuza birlik içerisinde davamız, ülkemiz ve bayrağımız için çalışmayıberaberinde getirmektedir. Bu yolda ilerlerken sahip olduğumuz kimliklerden sıyrılarak çok çalışmak zorundayız. Ben bu göreve geldiğinde, devraldığım bu bayrağı siz değerli yol arkadaşlarım ile birlikte çok daha yukarılara taşıyacağımıza inandım, söz verdim. Çünkü önümüzde hedeflerimiz var. Çünkü içimizdeki çalışma şevkini daha da yukarılara taşıyacak vatan aşkı var. Şimdi tüm takvim yaprakları 24 Haziran’a kilitlenmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ilk seçimini gerçekleştireceğimiz önemli bir seçimin arifesindeyiz’’ dedi.

İçerisinde bulundukları sürecin Türkiye ve coğrafyanın geleceği açısından ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını da sözlerine ekleyen Güven ‘’Yüzde 50+1 gibi hedeflerimiz var. Bunları bilerek bu görevi omuzladım ve sizlerle birlikte bu yola çıktım. Urfa’mın kadınlarının geçmişe dönüp baktığımda 16 yıl önce kurulan partimizin hep yükselerek ilerlediğini çok büyük başarılara imza attığını, durmadan hiçbir başarı ile yetinmeden büyüdüğünü görmekteyiz. Bu 16 yıllık süreçle nasıl ki kazanılan başarılar yok sayılarak yenisi için çalışılmışsa, bundan sonraki zamanda da başarılarımızla ile yetinmeyip daha çok çalışıp daha çok yükselmeliyiz. Çünkü bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşmalarında yinelediği gibi; ‘Tekrar seçim olacakmış gibi hazır olmalısınız’ sözünü düstur edinmiş bir anlayışa sahibiz. Hedefi yüzde 50+1 olan bir teşkilat olarak, geniş katılım ile Türkiye sevdalısı kişilerle, amacımıza ulaşmaya çalışacağız. ‘Kadın siyasetin öznesidir’ diyen ve bu anlamda kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güvenine layık olmak için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu bereketli topraklarda, köklü tarihimizi arkamıza alarak çıktığımız bu yolda, bizlere inanan, güvenen insanların dualarını da yanımıza alarak yüzümüzü ileriye çok daha ileriye dönerek, hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz demeden, yorulmak nedir bilmeden çalışacağız. Bu görevi bana layık gören öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında ve Kadın Kolları Genel Başkanımız Lütfiye Selva Çam hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Cenabı Allah yükümüzü hafif eylesin’’ dedi.
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfa'da 5600 Kişi Var!
Urfa'da 5600 Kişi Var!
​Seçim güvenliğini denetlemek amacıyla ‘Sandık Gücü’ adlı organizasyonu kuran CHP Parti Meclisi üyesi Mehmet Ali Çelebi, Şanlıurfa’da sahte seçmen yazıldığı yönünde bazı kuşkulu tespitlerini açıkladı.
Güvenç Hakkında Bomba İddia!
Güvenç Hakkında Bomba İddia!
FETÖ'ye finansal destek sağlamak suçundan 21 aydır İzmir'de tutuklu yargılanan Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay etkin pişmanlıktan faydalanmak için FETÖ ile irtibatlı olduğunu iddia ettiği 84 kişinin adını polise ve savcılığa verdi. Küçükbay'ın ifadelerinde Şanlıurfa'da Vali (11.09.2011- 29.11.2013) ve Büyükşehir Belediye Başkanı (2014-2015) olarak görev yapan Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in de ismi geçiyor. Biri eski üç AK Parti milletvekili ile Merkez Valisi Hüseyin Avni Coş için işlem yapılmadı.
Güven Kongre İle Resmen Seçildi..
Güven Kongre İle Resmen Seçildi..
AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanlığı’nın 5. Olağan Kongresi geniş katılımla gerçekleştirildi.
Muhtar Torgut'tan,Başkan Bayık'a Teşekkür...
Muhtar Torgut'tan,Başkan Bayık'a Teşekkür...
Hilvan Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan köy içi yolları iyileştirme çalışmaları devam ediyor.
Vali Erin Afet Bölgesinde Talimatı Verdi!
Vali Erin Afet Bölgesinde Talimatı Verdi!
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, önceki gün gerçekleşen yağışlardan etkilenen Hilvan ilçesine bağlı Uluyazı kırsal mahallesinde incelemelerde bulundu.
Urfa’da, Şehit Sedat Sağır Ortaokulu’nun Açılışı Yapıldı
Urfa’da, Şehit Sedat Sağır Ortaokulu’nun Açılışı Yapıldı
2016 Yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda hayatını kaybeden Şanlıurfalı Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sedat Sağır’ın adının verildiği, Karaköprü Mehmetçik mahallesinde yaptırılan ortaokulun açılışı yapıldı.
Harran Üniversitesinde Popüler Bilim Yazarlığı Söyleşisi
Harran Üniversitesinde Popüler Bilim Yazarlığı Söyleşisi
TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle öğrencilere yönelik "Popüler Bilim Yazarlığı Söyleşisi” düzenlendi.
Urfa Vekillerini Kan Seçecek!
Urfa Vekillerini Kan Seçecek!
Ak Parti genel merkezi Milletvekili aday adayı komisyon başkanlarını belirledi.
Ak Parti'de Değişim Sinyali...
Ak Parti'de Değişim Sinyali...
AK Parti, son 4 seçimde mevcut vekillerinin yarısına yakınını değiştirdi. Kulislerde, 150’nin üzerinde milletvekilinin liste dışında tutulacağı konuşuluyor.
Yasin Kurt Stk Ziyaretlerine Devam Ediyor
Yasin Kurt Stk Ziyaretlerine Devam Ediyor
Şanlıurfa Saadet Partisi millet vekili aday adayı Yasin KURT STK (Sivil Toplum Kuruluşları) ziyaretlerini sürdürüyor, Viranşehir esnaf ve sanatkarlar odası ilçe yönetimini ziyaret eden Yasin Kurt hükümetin vermiş olduğu faizli krediler hakkında bilgi aldı.
Urfa İçin Bir Uyarı da Meteoroloji'den!
Urfa İçin Bir Uyarı da Meteoroloji'den!
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar Şanlıurfa ve çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Urfa'da 5600 Kişi Var!
Urfa'da 5600 Kişi Var!
Güvenç Hakkında Bomba İddia!
Güvenç Hakkında Bomba İddia!
Güven Kongre İle Resmen Seçildi..
Güven Kongre İle Resmen Seçildi..
Muhtar Torgut'tan,Başkan Bayık'a Teşekkür...
Muhtar Torgut'tan,Başkan Bayık'a Teşekkür...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
24°C / 14°C
Durum
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:42
Güneş
05:16
Öğle
12:29
İkindi
16:14
Akşam
19:28
Yatsı
20:55
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿