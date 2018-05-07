Muhtar Torgut'tan,Başkan Bayık'a Teşekkür...

Hilvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2018 programı dahilinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kuskunlu Mahallesi Akıncak Mezrası köy içi yollar stabilize malzemeyle kaplanıyor. Kuskunlu Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, '2018 yılı çalışma programı dahilinde ilçemize bağlı Hoşin ve Gölcük ile Akıncak'ta başlatılan çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mahalle muhtarlarımızın belediyemize yaptığı başvuruları dikkate alarak hazırlanan programımızın içeriğinde genel olarak kırsal mahallelerimizi çamurdan arındırmak ve köy içi ulaşım yollarını iyileştirme önceliklerimiz arasına aldık. Hedefimiz yıl sonuna kadar kırsal mahallelerimizin genelinde bunu uygulamaya koymaktır' dedi.Mahallesine bağlı mezralarda köy içi yolların yapılması belediyeden talep ettiğini belirten Kuskunlu Mahalle Muhtarı Abdulkadir Torgut, ' Kuskunlu mahallemiz ile birlikte buna bağlı mezralarda köy içi yolların yapılması için belediyemize başvurduk. Yapılan incelemeler sonucunda yaptığımız talepleri yerinde bulan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Akıncak mezramızda çalışma başlattı. Bu nedenle talebimizi geri çevirmeyen Hilvan Belediyesi'ne, Belediye Başkanı Sayın Aslan Ali Bayık'a ve çalışma ekibine çok teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.