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Bu haber 07 Mayıs 2018 16:14:09 Tarihinde eklenmiştir.

Vali'den Başkası Yalan,Erin'den Urfaspor'a Ziyaret!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, play-off maçları öncesi Şanlıurfaspor yönetimini tesislerde ziyaret etti.

Vali'den Başkası Yalan,Erin'den Urfaspor'a Ziyaret!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, play-off maçları öncesi Şanlıurfaspor yönetimini tesislerde ziyaret etti.

İkinci lig beyaz grupta mücadele eden Şanlıurfaspor’u, bir üst lige çıkmak için mücadele edeceği play-off maçları öncesi ziyaret eden Vali Erin’i tesislerde kulüp başkanı Emin Yetim ve kulüp yöneticileri karşıladı.

Yapılacak karşılaşmalar hakkında kulüp yöneticileri ile değerlendirmelerde bulunan Vali Erin, oldukça zorlu geçen ligde Şanlıurfaspor’un iyi mücadele ettiğini ancak futbolun cilvesi olarak hak ettiği yere gelemediğini belirterek, “Şanlıurfaspor, bu şehrin marka bir kulübü. Türkiye’nin en büyük ilk on şehri arasında yer alan Şanlıurfa, sporda da ilkler arasında zikredilmeyi hak ediyor. Şanlıurfalıların, sporseverlerin kulübe ne kadar ilgi duyduğunu biliyoruz. Dileriz ki play-off maçları sonrası takım bir üst lige çıkma şansını elde eder. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu bir spor oyunu. Kazanmak da var, kaybetmek de. Ancak ne olursa olsun, her zaman Şanlıurfaspor’un yanında olmaya, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kulüp yöneticileri ile önümüzdeki sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunan Vali Erin’e Şanlıurfaspor ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da eşlik etti.

Bize Herkes Yalan Söyledi,“Herkes şovunu yaptı”
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Spor
Vali'den Başkası Yalan,Erin'den Urfaspor'a Ziyaret!
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, play-off maçları öncesi Şanlıurfaspor yönetimini tesislerde ziyaret etti.
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4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
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14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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