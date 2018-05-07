Vali'den Başkası Yalan,Erin'den Urfaspor'a Ziyaret!

https://bit.ly/2HSCweU

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, play-off maçları öncesi Şanlıurfaspor yönetimini tesislerde ziyaret etti.İkinci lig beyaz grupta mücadele eden Şanlıurfaspor’u, bir üst lige çıkmak için mücadele edeceği play-off maçları öncesi ziyaret eden Vali Erin’i tesislerde kulüp başkanı Emin Yetim ve kulüp yöneticileri karşıladı.Yapılacak karşılaşmalar hakkında kulüp yöneticileri ile değerlendirmelerde bulunan Vali Erin, oldukça zorlu geçen ligde Şanlıurfaspor’un iyi mücadele ettiğini ancak futbolun cilvesi olarak hak ettiği yere gelemediğini belirterek, “Şanlıurfaspor, bu şehrin marka bir kulübü. Türkiye’nin en büyük ilk on şehri arasında yer alan Şanlıurfa, sporda da ilkler arasında zikredilmeyi hak ediyor. Şanlıurfalıların, sporseverlerin kulübe ne kadar ilgi duyduğunu biliyoruz. Dileriz ki play-off maçları sonrası takım bir üst lige çıkma şansını elde eder. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu bir spor oyunu. Kazanmak da var, kaybetmek de. Ancak ne olursa olsun, her zaman Şanlıurfaspor’un yanında olmaya, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz” dedi.Kulüp yöneticileri ile önümüzdeki sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunan Vali Erin’e Şanlıurfaspor ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da eşlik etti.