Vali Erin Afet Bölgesinde Talimatı Verdi!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, önceki gün gerçekleşen yağışlardan etkilenen Hilvan ilçesine bağlı Uluyazı kırsal mahallesinde incelemelerde bulundu.Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ile birlikte Uluyazı mahallesinde selden etkilenen bölgeleri inceleyen Vali Erin, evleri, bahçeleri ve tarlaları zarar gören vatandaşlarla görüştü. Yaşanan olay sonrası belediyeler ve ilgili kuruluşların olaya derhal müdahale ettiğini belirten Vali Erin, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek zarar tespit çalışmalarının başladığını ifade etti.Evleri ve bahçeleri yağıştan etkilenen vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerin ileten Vali Erin, mahalle çocklarına oyuncaklar dağıttı. Aynı mahallede sünnet düğünü yapılan bir aileyi de ziyaret eden Vali Erin, sünnet çocuğuna altın takarak, ailesini tebrik etti.Akşam saatlerine kadar Uluyazı mahallesinde vatandaşları evlerinde ziyaret eden Vali Erin, selden zarar gören mahallenin yol ve altyapısının onarılması için çalışmaların başladığını ifade ederek, aksaklığa mahal verilmemesi talimatını verdi.