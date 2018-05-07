Urfa’da, Şehit Sedat Sağır Ortaokulu’nun Açılışı Yapıldı

2016 Yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda hayatını kaybeden Şanlıurfalı Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sedat Sağır’ın adının verildiği, Karaköprü Mehmetçik mahallesinde yaptırılan ortaokulun açılışı yapıldı.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, şehidin annesi Aynur Sağır, babası Mehmet Sağır, yakınları, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı açılış töreni, şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından okulun açılış kurdelasını Vali Erin ve beraberindekiler birlikte kestiler. Açılıştan sonra okulu gezen Vali Erin ve beraberindekiler, Şehit Sedat Sağır adına hazırlanan köşeyi ziyaret ettiler. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, ailesi şehidin fotoğrafını öperken gözyaşlarını tutamadılar.Öğrencilerin 4006 TÜBİTAK Projeleri kapsamında hazırladığı sergiyi de ziyaret eden Vali Erin, öğrencilerin proje fikirlerini dinledi. Şehit Sedat Sağır adına yaptırılan çeşmenin de açılışını yapan Vali Erin ve beraberindekiler, okul bahçesine de zeytin fidanı diktiler.