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Bu haber 07 Mayıs 2018 16:03:31 Tarihinde eklenmiştir.

Milano'da,Harran ADEM Rüzgarı!

Harran’ın kültürü ve tarihini bugüne tercüme eden ve bir tasarım koleksiyonu olan atlas, Harran Kaymakamlığı’nın desteği ile Aile Destek Merkezi’nde üretilen ürünler; Milano Tasarım Haftası’nda 19-21 Nisan 2018 tarihleri arasında sergilendi.

Milano'da,Harran ADEM Rüzgarı!

Harran’ın kültürü ve tarihini bugüne tercüme eden ve bir tasarım koleksiyonu olan atlas, Harran Kaymakamlığı’nın desteği ile Aile Destek Merkezi’nde üretilen ürünler; Milano Tasarım Haftası’nda 19-21 Nisan 2018 tarihleri arasında sergilendi.

Proje, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik önderliğinde yönetiliyor ve kadınların sosyal yaşamda yer almalarını sağlayarak toplumsal dönüşümü ve kalkınmayı destekleyen Harran Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) ile hayata geçiyor.

Harran Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM)


Projenin sosyal yönü; Harran’da yaşayan kadınların ve Suriyeli mülteci kadınların; Harran Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi’nde yer alan atölyelerde hem meslek edindikleri hem de sosyal yaşama katıldıkları bir temele oturuyor. Kadınların satışlar üzerinden gelir elde etmesini sürdürülebilir kılmak amacıyla, koleksiyonda yer alan tüm ürünlerin bu atölyelerde üretilebilir nitelik ve yalınlıkta olması ve aynı zamanda güncel tüketici alışkanlıklarına hitap edebiliyor olması proje geliştirme sürecinde esas alınıyor.

AileDestekMerkezi’ninÜrünleriİtalya Milano TasarımHaftası’ndaTanıtıldı.

19-21 Nisan tarihlerindeİtalya’yagidenürünler 3 günboyuncakatılımcılarınbeğenisinesunuldu.

Konu ile ilgili basın açıklaması yapan Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik; “Bu merkezin kurulmasındaki amaç kursiyerlerimize hem meslek edindirmek hem de yapacağımız çeşitli aktivitelerle daha sosyal bir hayat sunmaktır.

 Ayrıca Suriye sınırına yakın bir yerde bulunan Harran yaklaşık 28 bin Suriyelinin yaşamakta olduğu bir ilçedir. Harranlı kadınların yanında ilçemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kadınlara da hizmet etme amacında olan merkezimiz, Suriyeli kadınların ülkemize entegrasyon sürecinde önemli bir görev üstlenecektir. Bu yönüyle merkezimizin ülkemizin değişik yerlerinde ikamet eden Suriyelilerin toplumumuza kaynaşması için örnek bir model olacağını düşünüyoruz.

 Titiz bir çalışmanın ürünü olan Harran Aile Destek Merkezimiz ilçemizdeki kadınların ve dolayısıyla ilçemizin gelişimine katkı sağlayacaktır.” Dedi.
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Kültür
Milano'da,Harran ADEM Rüzgarı!
Milano'da,Harran ADEM Rüzgarı!
Harran’ın kültürü ve tarihini bugüne tercüme eden ve bir tasarım koleksiyonu olan atlas, Harran Kaymakamlığı’nın desteği ile Aile Destek Merkezi’nde üretilen ürünler; Milano Tasarım Haftası’nda 19-21 Nisan 2018 tarihleri arasında sergilendi.
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