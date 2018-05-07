Harran Üniversitesinde Popüler Bilim Yazarlığı Söyleşisi

TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle öğrencilere yönelik "Popüler Bilim Yazarlığı Söyleşisi” düzenlendi.Fen Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan, TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri Ekibinden Bilim ve Teknik Dergisi Yayın Yönetmeni Özlem Kılıç Ekici, Bilim Genç dergisinden Nurulhude Baykal, Meraklı Minik dergisi Yayın Yönetmeni Özlem Ak, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Açılış konuşmasını yapan, Bilim ve Teknik dergisi Yayın Yönetmeni Özlem Kılıç Ekici “Aralık ayından beri sizin gibi, Türkiye'nin birçok yerindeki üniversitelere gidip farklı illerdeki genç arkadaşlarımızla buluşuyoruz. İletişimin önemini anlatmaya gayret ediyoruz. Bilim okuryazarlığının önemini, anlatarak dergilerimizi nasıl hazırlıyoruz, yazılarımızı yazarken nelere dikkat ediyoruz gibi konularda tecrübelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü sizler de bilim yuvasının içindesiniz, hepinizin iyi bir bilim okuryazarı olması lazım. Belki içinizden popüler bilim yazısı ya da bilim haberi yazmak isteyen arkadaşlar olabilir, birazcık da onları hem motive etmek hem teşvik etmek hem de bir takım olarak bu konuda nelere dikkat ediyoruz onları sizlere aktarmak için buradayız” dedi.Söyleşi Bilim Genç dergisinden Nurulhude Baykal ve Meraklı Minik dergisi Yayın Yönetmeni Özlem Ak’ın; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin topluma en doğru ve en anlaşılır şekilde popüler bilim yazıları ve bilim haberleri aracılığıyla nasıl iletileceği konusunda bilgilendirmelerin yapıldığı söyleşide bilim iletişimi ve bilim okuryazarlığının önemi, popüler bilim dergilerinin amacı, başarılı bir popüler bilim yazısı ve haberi hazırlamak için hangi kriterlere dikkat edilmesi gerektiği gibi konularda sunumlar yapıldı.Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan "Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz" dedi.Verimli geçen program,bilimsel dergilerin tanıtımı ve öğrencilere dağıtılmasıyla sona erdi.