Yetim Açıkladı,Urfa'ya Dev Hibe!

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü Türkiyede ikinci sıraya yükseldi

TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü IPARD-II 3. Başvuru Çağrı ilanı sonunda; Süt ve Et Üretimi sektörü ile Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi sektörlerinde aldığı 127 milyon TL yatırım tutarına sahip toplam 98 proje ile Türkiye genelinde 2. sırada yer aldı. Rekor sayıda gelen bu başvuruların hayata geçirilmesi durumunda Şanlıurfa’da son 5 yılda yatırımlara verilen toplam hibeden daha fazla hibe sağlanacak. Son beş yılda verilen toplam hibe miktarı 58 Milyon TL iken, bu yatırımlarla birlikte Şanlıurfa’ya ilave 61 milyon TL’lik hibe fonu verilecek.

İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim yaptığı açıklamada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın gösterdiği hedef çerçevesinde çok sıkı bir çalışma dönemi geçirdiklerini, son 5 yılın toplamından daha fazla yatırım ve hibe talebi ile aldıklarını söyledi. Bu yatırım talebinin bölgede artarak devam etmesi gerektiğini söyleyen Dr. Yetim, "Bölgenin en önemli sorunu olan istihdama önemli derecede katkı sağlanacaktır" dedi.